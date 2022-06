Los dichos de Thomas Christiansen, DT de Panamá, volvieron a poner en boga a la Keylor Navas dependencia de Costa Rica. Según el danés, la Sele llegó al repechaje gracias el guardameta del PSG y le restó importancia al resto de los jugadores. Sobre el tema decisión salir a opinar Yeltsin Tejeda.

El mediocampista de Herediano, no fue necio, y destacó que el portero fue muy importante para lograr el objetivo. De todas maneras, también destacó que fue relevante lo que hicieron los demás para lograr ganar los últimos encuentros del octogonal. Fue muy sincero el mediocampista sobre esta situación.

“Mucho, sabemos lo que significa Keylor a nivel mundial, en la Eliminatoria tapó todo, la defensa se unió, los volantes nos juntamos, al igual que lo delanteros, estoy seguro que lo va a dar todo también ahora, nosotros sentimos la ilusión de estar, al igual que él quien vino hasta lesionado, y siempre dio el 100%”, declaró en conferencia de prensa.

Y agregó: “Fue fundamental mantener el 0 en cada partido, de una manera nos defendimos, así fue, sentimos que no nos iban a hacer gol, sino era la defensa, era Keylor Navas, nos sentimos cómodos, pero esto es diferente, no nos podemos volver locos, tampoco podemos irnos como loco para adelante, hay que tener paciencia”.

Para finalizar, Yeltsin Tejeda analizó el cruce ante Nueva Zelanda por el repechaje de Qatar 2022: “Eso es lo más duro de todo, son 90 minutos, nosotros no somos favoritos, somos once contra once, lo más importante es estar concentrados, al final es eso, minutos donde nos jugamos el boleto, es un momento de dar el 100%”.