Saprissa vs Cartaginés: cuándo, a qué hora y por qué canal ver EN VIVO el juego por la fecha 4 del Apertura 2022 de la Primera División de Costa Rica

Deportivo Saprissa y Club Sport Cartaginés se enfrentarán este sábado 6 de agosto por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2022 de la Liga Promérica de Costa Rica. Encuentro al cual tanto morados como brumosos arriban golpeados anímicamente tras un flojo inicio de campeonato. Por lo que buscarán sumar de a tres para reponerse y no perderle pisada al Puntarenas, líder indiscutido del Grupo B.

Saprissa recibirá al Cartaginés mañana, sábado 6 de agosto, a partir de las 8:00 p.m. de Costa Rica, en el Estadio Ricardo Saprissa. Podrá verse EN VIVO y EN DIRECTO por FUTV . Y será arbitrado por David Gómez (juez central), José Montes (asistente 1), Luis Granados (asistente 2) y Steven Madrigal (cuarto árbitro).

Saprissa vs Cartaginés: cómo llega el montruo

Cuando parecía que la S iba a despegar —el 3-0 ante Grecia y el parcial 1-0 contra Puntarenas parecían "borrar" la caída frente a Pérez Zeledón—, el cabezazo in extremis de Villalobos tras la mala salida de Chamorro desató el caos en La Cueva, con Kendall Waston y Jeaustin Campos expulsados (un juego de castigo) por reclamar que no hubo foul previo al tiro libre del empate. "No podemos criticar algo que estuvo pésimo porque nosotros también", fue el duro balance de Campos, quien deberá apañarse sin Aarón Cruz (desgarrado) por al menos dos semanas.

Saprissa vs Cartaginés: cómo llegan los blanquiazules

Si bien el campeón nacional todavía no recupera su nivel, pues comenzó el torneo perdiendo con Grecia (2-1) y Puntarenas (3-1), su visita a San Carlos acabó 1-1 luego de que se les escapara el gane en el último suspiro. "Nos vamos viendo mejor. Es difícil para un equipo que termina torneo y a los 15 días juega Súper Copa con tres días de entrenamiento", aseguró Mauricio Wright. La buena noticia para los brumosos es que, pese a las ausencias de Jeikel Vengas y Dylan Flores (suspendidos), el sábado podrán contar con Marco Ureña y Michael Barrantes.

Saprissa vs Cartaginés: último partido entre ambos

La última vez que la S y los de la Vieja Metrópoli se vieron las caras fue el 17 de abril, en el marco de la 14ª jornada del pasado Torneo Clausura. Dicho cotejo lo terminó ganando 3-1 Cartaginés con dianas de William Quirós (68') y Marcel Hernández (73, 89'), mientras que para Saprissa había abierto el marcador Christian Bolaños (60').