La Copa del Mundo de Qatar 2022 está a pocas semanas de iniciar y sin duda los ojos de Centroamérica están en Costa Rica, que es su único representante y uno de los de Concacaf, por lo que varios de los jugadores están siendo seguidos, siendo de los que más ha sorprendido Alonso Martínez que actualmente es parte del Lommel de Bélgica.

Martínez de 24 años ya se ha consolidado en Europa, atraviesa un buen momento en su carrera y basado en sus estadísticas es el mejor, luego que en el inicio de la temporada ya cuenta con cuatro goles y tres asistencias en la Challenger Pro League en los nueve partidos que van en el campeonato belga.

Alonso Martínez está en la Segunda División y a pesar de eso ya se está ganando los focos de varios equipos, incluso a inicios de temporada tuvo la oportunidad de ir a Portugal, pero las negociaciones no se dieron tomando en cuenta que en Lommel tiene continuidad y no quería que le afectara su posibilidad de ir al Mundial.

El Diario As de España destacó el desempeño que ha tenido el delantero, opinando que sería una uno de los revulsivos que podría tener el entrenador Luis Fernando Suárez en la Copa del Mundo, oportunidad que se ha ganado a base de grandes actuaciones con goles y asistencias en su club.

Alonso Martínez suma seis partidos con la Selección Mayor de Costa Rica, su debut fue el 4 de junio del 2021 en el Final Four de la Liga de Naciones, por el momento no ha anotado y tampoco asistido, su última convocatoria fue el 31 de marzo de este año pero no tuvo minutos.