A tan sólo 24 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, el clima mundialista va impregnando de forma casi absoluta la cotidianeidad de la gente, sobre todo en cada uno de los 32 países clasificados. Uno de ellos es Costa Rica, que quedó emparejada en un Grupo E súmamente complejo, tal como en Brasil 2014.

En él deberá medirse a Alemania, Japón y España, tierra del reconocido estadígrafo MisterChip. Por su trabajo, el nacido en Badajoz está al tanto del deporte rey en distintas latitudes y en el pasado reciente apoyó a los ticos cuando tuvieron que disputar el repechaje: "Dile a Luis Enrique que a Nueva Zelanda no tiene ni que analizarla, que analice a Costa Rica", aseguró.

Costa Rica, la favorita del Grupo E junto a España

Nuevamente, MisterChip depositó su fe en el conjunto dirigido por Luis Fernando Suárez. Fue en una transmisión de Twitch, en la cual analizó el Grupo E junto a otro coterráneo, el periodista Alberto Frau. Cuando este comentó que dejaría a Costa Rica en último lugar, por detrás de la Roja, Die Mannschaft y los Samuráis Azules, no dudó en retrucar.

"¿Vas a echar así de fácil a Bryan Ruiz, a Joel Campbell, a Celso Borges, a Keylor Navas?". A lo que Frau respondió que no, pero que veía lejos la gesta de Brasil. "He visto los dos partidos en Corea. Pude hablar con Borges hace poco, me dijo que su fortaleza es el grupo y que pueden jugar con varios dibujos, pero que ellos priorizan ser un equipo difícil de ganar", contó.

Y reveló más detalles: "Con lo que hicieron en 2014, los que quedan de esa generación se creen capaces de cualquier cosa. Decía Borges: 'Nos están viendo como víctimas, pero nosotros sabemos lo que es quedar líderes de Grupo contra Italia, Uruguay e Inglaterra'. Desde entonces han pasado ocho años y tengo la sensación de que su nivel es inferior", concluyó.

MisterChip insistió en que España "va a sufrir" contra Costa Rica en el debut del 23 de noviembre. Y habiendo sopesado todo esto, pegó un volantazo final: "Vamos a poner a España primera, pero tengo mis reservas. Creo que se van a clasificar los dos (España y Alemania), luego no tengo ninguna duda que va a ser campeona del mundo. En la fase de grupos tengo mis dudas, pero vamos a poner primero a España y segunda a Costa Rica", concluyó.

Si se cumple dicha predicción, la Tricolor podría cruzarse en octavos con Bélgica, Canadá, Croacia o Marruecos, del Grupo F. Y en caso de producirse un enfrentamiento con los candienses, tienen un gran antecedente a favor: el 24 de marzo, en San José, les quitaron el invicto que forjaron en las eliminatorias gracias a un gol de cabeza de Borges. Sin dudas, tres puntos vitales que les permitieron meterse en su sexta Copa Mundial.