Este miércoles, el Club Sport Cartaginés oficializó a Paulo César Wanchope como su nuevo técnico de cara al Torneo Clausura 2023. 'Chope' llegó junto a sus asistentes Randall Chacón y Luis Fernando Fallas para ocupar el lugar que dejó vacante Géiner Segura, quien logró sacar campeón a los de la Vieja Metrópoli luego de 81 años.

Si bien el rendimiento del equipo en el último campeonato no estuvo a la altura, la decisión fue tajante. Y los cuestionamientos se intensificaron cuando se anunció que el ex Manchester City sería su reemplazante, pues asumió las riendas del club en el Apertura 2018 y, en el inicio de la segunda vuelta, se mudó de banquillo tras una oferta de Herediano.

La noticia se oficializó seis horas y media después de su salida, actitud que molestó a la afición de Cartaginés a pesar de los números de su ciclo (6 empates, 3 derrotas y un triunfo). Además, la dirigencia no trató el tema con la suficiente claridad. Por lo que cuatro años después, Leonardo Vargas, actual presidente Brumoso, salió a aclarar qué fue lo que sucedió.

"Averigué y sé que quedó una nube sobre la salida de Paulo Wanchope que es injusta para él. Paulo no quería salir de la institución, fue una situación que se dio por la situación económica difícil que vivía el club. Y en ese momento deshacerse, aunque suene feo, de la figura de Paulo Wanchope era una solución económica a todos los problemas que vivía Cartaginés", reveló.

"En ese momento Herediano le dio la posibilidad de pasar a formar parte de ese equipo. Ellos asumieron deudas que Cartaginés tenía en ese momento y esa fue la situación. Pero el tiempo que estuvo acá demostró capacidad, compromiso y eso es algo que todos los que estaban en el club me lo hicieron saber", afirmó Vargas en relación al encargado de traer al país a Marcel Hernández.

"No es lo que se piensa, que el se fue y dejó botado al club. Fue una decisión que parte de la junta directiva del Club Sport Cartaginés, que lo vio como una tabla de salvación entre tantos problemas económicos, y no de Paulo ni mismo Herediano", sentenció Vargas, quien reveló que el histórico delantero de la Sele fue siempre su primera opción.

"Es complicado el hecho de exigir a jugadores y tener esa incertidumbre de lo que pueda pasar por el tema financiero. Alejándonos de eso, el funcionamiento del equipo no es del todo malo. Sí es preocupante estar jugando bien y no ser contundentes... Uno necesita estar tranquilo en todos los aspectos, cuando hay inestabilidad eso puede permear. Nosotros controlamos la parte estratégica, táctica, física, pero la psicológica no es fácil. Esto es un todo, ojalá se pueda resolver y los jugadores y todos nosotros podamos estar más tranquilos para trabajar", había recalcado Wanchope en 2018.