Andy Reyes se convirtió en nuevo jugador delDeportivo Saprissaprocedente del Cartaginés. Sin embargo, este movimiento trajo mucha polémica en los medios y en las redes sociales ya que para muchos, el atacante costarricense no está al nivel ni al tono para representar a los Morados. De hecho, sus números mientras defendió la camiseta de los Brumosos los registros de Reyes son bastante negativos. Y hasta contraproducentes para un delantero que naturalmente vive del gol. Ante este escenario, el presidente de Cartaginés lanzó unas polémicas declaraciones sobre el jugador tico.

Leonardo Vargas presidente del Club Cartaginés se expresó esta semana sobre lo que ha sido el mercado de fichajes para el club de cara a lo que será el Torneo Clausura 2022 y fue bastante contundente cuando le preguntaron sobre la salida de Andy Reyes del equipo. A sus 22 años, jugó 21 partidos el último torneo con Cartaginés se fue sin goles y dio 2 asistencias. En su carrera tiene 130 partidos, 18 goles y 13 asistencias, siete de esos goles los anotó en la segunda división de Austria.

Mensaje para Andy Reyes

"Si no quieren estar en Cartaginés, yo a nadie voy a tener amarrado ni a disgusto. Andy Reyes ya no forma parte del equipo. Mi hijo y yo le dimos el beneficio de la duda. No era una carta importante para nosotros en el torneo. No la tomó, tomó otro camino y que Dios lo acompañe, no pasa nada", comentó Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés para Teletica.

Por otra parte, Andy Reyes quiere demostrar todo lo contrario a lo que dicen sus números y los comentarios negativos en su contra luego de fichar por el Deportivo Saprissa. "Siento alegría porque es un equipo que desde pequeño lo veía alzando títulos, participando en Concacaf. Estoy muy contento, vengo a hacer las cosas bien, a ayudar y aportarle mucho al Saprissa. Quiero demostrarme a mí mismo que puedo y espero darle muchas alegrías a la afición", sentenció Andy Reyes.