El futuro de Keylor Navas todavía no es claro y desde México le recomiendan irse de Europa.

La posición de Keylor Navas en PSG no es sencilla, desde la llegada de Gianluigi Donnarumma la arquería parisina estuvo rotándose permanentemente durante la temporada anterior. Algo que no gustó para nada a ninguno de los dos arqueros, que con una alta trayectoria, no es nada positivo estar en el banco de los suplentes. Por este motivo, el periodista mexicano Mauricio Pedroza, analizó para las pantallas de ESPN, la actualidad de Keylor y desde su punto de vista, lo mejor es que se vaya del club parisino.

Keylor Navas ahora mismo se encuentra de pretemporada con el PSG y aunque es cierto que es uno de los equipos que pude pelear la Champions esta temporada, seguir rotando la portería no sería una opción para el costarricense. Con la salida de David Ospina, el Napoli es una de las opciones, pero en las últimas horas esto ha perdido fuerza y el destino de Keylor podría estar en otros lados. El comunicador Mauricio Pedroza advirtió al costarricense.

"Keylor Navas no va a ser el portero titular del PSG, con Gianluigi Donnarumma siendo el plan de mediano y largo plazo, los minutos de Keylor no van a ser los mismos que tuvo con Mauricio Pochettino. Y es que cuando pones a dos arqueros a ser titulares, ninguno de los dos se siente como tal", aseveró Mauricio Pedroza.

"Es probable que el tiempo de Keylor Navas en la élite de Europa se haya terminado. Lo que cobra actualmente ningún equipo importante del Viejo Continente estará dispuesto a pagarle, ya que a sus 35 años de edad, representa un riesgo para los clubes. Es por este motivo que el futuro de Navas estaría bien en la MLS: allí podrá cobrar lo que quiera y sin tantas presiones ante una Copa del Mundo", concluyó Mauricio Pedroza.