"No vale de nada competir si no ganas" la fuerte autocritica de Brandon Aguilera

La selección de Costa Rica regresará a su país este sábado luego de su participación en la Copa Mundial de Qatar, donde se despidieron tras de la derrota ante Alemania en un juego de muchas emociones, pero que los europeos terminaron ganando holgadamente 4 por 2.

Los seleccionados dieron declaraciones posterior al juego ante los germanos y pese a tener buenas sensaciones en largos tramos del partido, son conscientes del trabajo que resta por hacer si se quiere lograr un mejor papel en la cita mundialista.

Fuerte autocrítica de los más jóvenes

Así lo reconocieron los autores de los dos goles ticos, Yeltsin Tejeda y Juan Pablo Vargas, ambos concuerdan que salen con la frente en alto pero reconocen que el trabajo fíico y algunas desatenciones inciden al final de los 90 minutos.

A estas declaraciones se sumó el criterio del joven volante de la tricolor, Brandon Aguilera, quien fue un poco más allá en su autocrítica y dijo sin tapujos "Competimos pero no ganamos, queda ese sin sabor de que todos nos sentimos orgullosos, pero no vale de nada competir si no ganas"

Para el sub-20, la tricolor pudo haber hecho un mejor papel pero de momento hay que pasar la página y tratar de enmendar los errores en el proceso del próximo proceso mundialista.

"En lo personal el cambio de chip a pesar de los golpes sufridos ya que siempre hay que levantarse. Al final tuvimos bastante volumen ofensivo y nos quedamos a nada de avanzar" agregó el creativo al medio yashinquedasa.com.

Para Brandon fue su primera expriencia mundialista a nivel mayor y ahora deberá concentrarse en su club, el Nothingham Forest, qus aún no ha decidido si el tico se incorporará a sus fila o si irá a préstamo a algún otro club.