Manfred Ugalde reconoce que no merece ir a Qatar 2022 pero ¿volverá rumbo al Mundial de 2026?

Ha pasado bastante tiempo desde que el delantero costarricense del FC Twente de Países Bajos, Manfred Ugalde, renunció a la Selección Nacional de Costa Rica por discrepancias con Luis Fernando Suárez. Sin embargo, su agente Kurt Morsink, se manifestó sobre el tema.

Según este representante, Ugalde reconoce lo que muchos ya sabían, que no merece ir al Mundial de Qatar 2022, no obstante, sí abrió una puerta para que se puedan resolver las cosas de cara al próximo año, cuando iniciará el proceso rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México del 2026.

“En este momento, lo importante es no distraer la Selección, es que vayamos enfocados al Mundial. Para después del Mundial creo que hay un poco más de calma. Todos queremos ver a la Selección bien. El tema Manfred, pienso que los que conocen a Manfred, saben que él va a decir ‘que vayan los que se lo ganaron’. Creo que eso es lo primero que Manfred va a decir”, declaró.

Morsink agregó: “Manfred tomó la decisión muy temprano en la eliminatoria sin saber el futuro, él tomó la decisión, se clasificó al Mundial que es bueno para todos. Él está contento en Europa a un muy alto nivel. Todo se puede solucionar, pero el primero que dice ‘que vayan los que se lo ganaron’ es Manfred, porque él es así. Él no es uno que se va a querer meter, él te lo va a decir clarito: ‘yo no me lo gané, que vayan los que se lo ganaron en la cancha”.

A pesar de que este agente, quien representa también a Brandon Aguilera y Alonso Martínez, no se refirió a si Ugalde debe o no una disculpa, sí dejó claro que el habilidoso delantero está dispuesto a volver a La Sele más adelante.