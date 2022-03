Si hay un nombre que no puede faltar cuando repasas los históricos capitanes de Alajuelense es el de Luis Marín. Algo bastante evidente para todos menos para los encargados de hacer la última publicación en las redes sociales de la Liga. El campeón con los Manudos, quien tiene una mala relación con Agustín Lleida, no apareció dentro de los futbolistas destacados.

Debido a esta ausencia, el entrenador mostró todo su enojo y fastidio por quienes decidieron omitirlo en la historia de los Rojinegros. El ex jugador mostró su indignación por la exclusión que le hicieron y también apunto a los probables culpables de que esto haya sucedido, dando a entender que fue adrede.



“Soy de los que cree firmemente que no se puede vivir el presente y desarrollar un futuro viviendo de las glorias pasadas. pero también creo que es de vital importancia darle el respeto y honor a quien se lo merece”, comenzó publicando en sus redes sociales Luis Marín y fue aumentando su enojo con el pasar de las horas.

Luego, agregó: “Mi paso como jugador en Liga Deportiva Alajuelense lo llevo guardado de manera especial en mi corazón como parte de mi carrera, junto a todas las personas que me acompañaron en ese momento. El sobrenombre del "Eterno Capitán", no me lo puse yo, sino que surgió del resultado de mi desempeño en el equipo por muchos años”.

Para finalizar, Marín cerró: “Solo quiero manifestar la tristeza que me causa el que unas cuantas personas, estén dañando con éstas actitudes a una institución tan importante en la historia del fútbol nacional, dónde por años nos sentimos en una gran familia. Decir la verdad parece ser el gran pecado que tiene como consecuencia que Liga Deportiva Alajuelense me borre hoy su historia”.