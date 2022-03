Si hay una medida que le ha servido a Alajuelense es la de prestar a sus juveniles para que agarren ritmo y vuelvan al club de la mejor manera. Uno de los cedidos que mejor le está yendo afuera es Brandon Aguilera, quien se marchó a principios de este año al Guanacasteca de la Primera División de Costa Rica.

El futbolista dio una corta entrevista con ESPN y se mostró muy feliz de la decisión que tomaron desde la Liga para prestarlo. El mediocampista ofensivo está en un gran momento y lleva dos goles anotados en 6 partidos disputados. Con tan solo 18 años parece ser una de las promesas más interesantes.

“Fue acertada, gracias a mi representante y a la Liga con Agustín Lleida que tomaron la decisión mía bien para que fuera a Guanacasteca a tener más oportunidad y gracias a Dios estoy llamado en el microciclo”, declaró Brandon Aguilera sobre lo bien que le está yendo y su felicidad también por el llamado de Luis Fernando Suárez.

Además, contó de su relación con Lleida: “Paso hablando seguido con Agustín, me dijo que tomara todo con mucha tranquilidad, que me motivara, que siguiera adelante, que el estar en Guanacaste no significaba que no me querían, sino que es un paso importante y lo tomo como un trampolín en mi carrera para potenciarme y conseguir la mejor versión de Brandon”.

La buena noticia para Alajuelense es que al finalizar este Clausura 2022, Aguilera regresará a Alajuelense y podrá seguir creciendo en uno de los clubes más grandes de Costa Rica. Es relevante para él poder volver de esa manera y, sobre todo, si suma minutos con la Sele en las Eliminatorias.