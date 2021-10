Continúa en la palestra un tema que ha sido el eje de las conversaciones en medios deportivos durate los últimos meses; la edad de los jugadores de fútbol. Al menos en Costa Rica es una conversación obligada cada que hay un espacio, una discusión que sólo ha evidenciado una profunda entre quienes prefieren la juventud versus quienes se decantan por la experiencia.

A nivel de selección no falta quien quiera referise al tema y más cuando hasta hace pocas semanas el director técnico de la Selección Mayor de Costa Rica, Luis Fernando Suárez, se deshizo en elogios para la joven promesa del Herediano, hablamos de Jewison Bennet, jugador de apenas 17 años pero con tremendo potencial.

Los elogios y su contradicción

El colombiano recién llegaba al país y mientras observaba las prácticas de la mayor vio a un joven que lo hizo levantar el ceño, era Bennet, hacía trabajo con el grupo sub 20 pero caló profundo en el gusto del estratega. En aquella ocasión dijo: "Se llama Jewison Bennette, cumplió 17 años ahora el 15 de junio, un grandísimo jugador, hijo de Bennett, no ha jugado nunca en fútbol profesional, pero a mí me encantó (...) lo quería inscribir para la Copa Oro. Le vi tantas calidades, que no me da miedo ponerlo, la cuestión es que no estaba en esa lista de 60 entonces no se puede inscribir"

No había duda, para Suárez era un diamante; y para Bennett, su oportunidad de demostrar que pese a su corta edad está preparado para los grandes retos. Las semanas pasaron y con el amistoso frente al Salvador como marco llegó su oportunidad. El volante ofensivo entró con la estelar al terreno de juego para demostrar su calidad; no parecía ser la primera vez que se colocaba la roja, su aplomo y condiciones le permitieron brillar en el campo.

Todos creímos que se consolidaría en la mayor y que el técnico suramericano sería su "gurú" personal, pero ni una ni otra, la ilusión alrededor del joven jugador se diluyó entre los malos resultados de la tricolor y su nombre poco a poco se perdió entre los demás; los resultados no eran su culpa, pero la opción de ver sangre fresca corriendo tras el balón ya no eran una prioridad.

Pasó la triple fecha de la octogonal de la Concacaf con un triste saldo para los ticos, apenas se cosecharon 2 puntos de 9 posibles y el horizonte se puso aún más nublado. ¿Qué había pasado? ¿Por qué aún con los experimentados habíamos fallado?. Cuestionamientos iban y venían y se abría una puerta para los más jóvenes, quienes a pesar de haber sido llamados en las primeras fechas eliminatorias, no tuvieron minutos en cancha.

Pero este jueves murió toda esperanza. En un giro de 180 grados, Suárez "olvidó" por completo sus elogios para con Bennett y sin más, lo omitió de la lista de convocados para este mes de octubre. No tuvo minutos en la anterior convocatoria y "como premio" se quedó fuera de esta lista, un mal presagio para Bennet, para la juevntud, para los que vienen.

Costa Rica tendrá tres duelos en el presente mes; primero irá en condición de visitante a San Pedro Sula para enfrentar a la selección catracha en fecha 7; luego recibe en casa a El Salvador el 10, para finalmente cerrar la programación de Concacaf, ante los Estados Unidos en Columbus, Ohio, el día 13 de Octubre.

Con apenas 2 puntos, La Sele marcha en la quinta posición de la tabla clasificatoria al mundial de Catar 2022. A la gran cita mundialista irán los primeros 3 lugares del área y el cuarto lugar disputará un repechaje.