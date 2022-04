Durísimo ha sido el camino de Luis Fernando Suárez al frente de la Selección de Costa Rica en donde todo fue de menos a más. El estratega colombiano parecía no encontrar el camino en la primera vuelta del Octogonal Final en donde no acompañaban ni los resultados, ni el funcionamiento. De hecho, a esa altura, muchos daban por descartada a la Sele de Qatar 2022 y desde luego buscaban un reemplazo para Suárez. Pero todo toma su tiempo y por suerte para los ticos hoy están en el repechaje, a un paso de la Copa del Mundo.

Recordemos que de estar en Qatar 2022, estarían compartiendo grupo con España, Alemania y Japón. Para el programa radial 120 minutos, Luis Fernando Suárez dejó pistas sobre lo que pudiera se su futuro luego del Mundial o si queda afuera ante Nueva Zelanda en el repechaje. El estratega colombiano recibió la oportunidad de dirigir a Costa Rica hace casi un año y sobre todo lo que está viviendo y lo que vendrá, tomó la palabra para también dirigirse a todos los seguidores de la Sele.

“Me acuerdo de todas las preguntas que me hicieron que fueron hirientes, como que si uno no sirviera para esto y eso da más fuerza, me dijeron que si yo estaba capacitado para dirigir una selección nacional después de haber dirigido dos mundiales, de pronto es complicado eso, pero hay que saberlo manejar esa situación en las cuales hay que saber responder”, indicó el profesor Luis Fernando Suárez.

Además mencionó que en 2018 estuvo cerca de Costa Rica: “Yo estaba en esos candidatos de esa época y no lo acepté yo, me parece que fue un error porque tiempo es lo que a uno le da la posibilidad de conseguir resultados bien o no y lo que se dio al final de hacer un trabajo exprés, que afortunadamente dio un resultado positivo, se pudo haber logrado de manera diferente llegando antes. En todas partes, a veces me he tenido que ir, a veces he tenido a posibilidad de continuar, espero que con Costa Rica pueda darse esta segunda parte", sentenció Luis Fernando Suárez.