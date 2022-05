A pesar de la notoria ausencia de Cristian Gamboa en el roceso eliminatorio hacia Qatar, el DT de la tricolor dice que no hay puuertas cerradas ni para él ni para nadie.

Luis Fernando Suárez: "Yo nunca he cerrado el camerino para nadie"

La mañana de este viernes, el seleccionador nacional de Costa Rica, el colombiano Luis Fernando Suárez, atendió a los medios de prensa para brindar detalles sobre los trabajos de la Selección Mayor de cara a sus próximos compromisos de junio.

Dentro de la ronda de preguntas que hizo la prensa se le consultó al estratega sobre las anteriores declaraciones de su asistente técnico, Ronald "La Bala" Gómez, en donde dijo que el tema de Cristian Gamboa era un tema cerrado, del cual no se hablaría más.

La puerta sigue abierta par Gamboa

“Ha sido una decisión del profesor, es un tema que ya quedó atrás, el no estuvo prácticamente en ninguna convocatoria no porque el profesor no quisiera, fue por otras circunstancias, para nosotros es un tema cerrado” indicó Gómez al referirse al tema.

Ante este cuestionamiento, el colombiano Suárez fue claro en su respuesta; "Yo nunca he cerrado el camerino para nadie" ; una frase que deja muy claro dos cosas: Primeramente, que la negativa para participar en la Selección por parte de Gamboa no se ha dado por parte del cuerpo técnico y dos, que la posibilidad de un próximo llamado sigue latente.

Gamboa ha tenido una de sus mejores temporadas con el Bochum de la Bundesliga alemana, incluso marcándole un golazo al poderoso Bayern Munich, sin embargo, ante los constantes llamados al cuadro nacional, el veloz lateral ha declinado la invitación y en su momento lo ha justificado con problemas de salud o lesiones.

Razones que no dejaron muy convencidos a los aficionados y a la prensa tica, pues a pesar de estos supuestos impedimentos, el dos veces mundialista participaba fecha a fecha con su equipo.

Gamboa ha sido un inamovible con su selección en los dos últimos procesos eliminatorios a los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, sin embargo, para este proceso rumbo a Catar, el carrilero ha sido la ausencia más notoria y la que más polémica levantó.

Pero a pesar de esta particular y llamativa situación, una convocatoria al jugador del Bochum no es tampoco una idea descabellada ante una eventual clasificación a la cita mundialista, pues posee la experiencia y el recorrido necesario para tomar de nuevo su puesto, además de contar con el tiempo necesario para integrarse al grupo.

Lo de Gamboa está lejos de definirse, por lo pronto, el conjunto tico está de lleno en lo que concierne a los juegos del mes de junio, especialmente el repechaje, una tarea que significa sin lugar a dudas, el mayor reto para el fútbol tico en los últimos años.

El puesto de Gamboa por los costados tiene ahora nuevos y buenos pretendientes como es el caso de Orlando Galo, Ian Lawrence o Ricardo Blanco, jugadores con menor recorrido pero con mucha entrega que han demostrado sus condiciones por los carriles.