El Apertura 2021 recién termina dejando muchas enseñanzas y aprendizajes, a la vuelta de la esquina se asoma el próximo torneo poniendo en evidencia el poco tiempo entre uno y otro certamen, los equipos ya hacen sus movidas y sacuden el mercado para estar a tono en enero próximo.

Pero fuera de las características propias del formato del campeonato, hay algo que llama poderosamente la atención y es el apego que tiene el fútbol nacional por los jugadores de más experiencia, de más edad. Mientras que en otras ligas del mundo los jóvenes son los que revolucionan y le dan un nuevo estilo al fútbol mundial, en Costa Rica sucede todo lo contrario.

Mucha experiencia y calidad

En la lista podemos incluir a Bryan Ruiz, Álvaro Saborío, Oscar Esteban Granados, Cristian Bolaños, Yendrick Ruiz, Randall Azofeifa, Yeltsin Tejeda, Marvin Angulo, Jonathan McDonald, José Miguel Cubero, Michael Barrantes y muchos otros más. Jugadores que rondan y sobrepasan los 35 años de edad.

Muchos de estos deportistas son parte de aquella generación dorada de Brasil 2014 y los que no, son cogeneracionales, es decir, jugadores que no participaron en dicho mundial pero por tema de cupo, no por dudas en su calidad. Todos ellos figuran y destacan en sus equipos, son capitanes y en algunos casos, son líderes goleadores; su capacidad no se pone en duda, pero ¿y el cambio generacional?

Recientemente Alajuelense anunció la renovación de José Miguel Cubero, de 34 años de edad; igualmente lo hizo San Carlos con el eterno goleador Álvaro Saborío, quien el próximo semestre cumplirá los 40 años y más recientemente, Herediano comunicó la extensión del contrato de Oscar Esteban Granados por 6 meses más aún y cuando este tiene un padecimiento cardiaco que pone en riesgo su salud.

Son pocos los equipos que se atreven a enfrentar el vendaval del torneo solo con figuras jóvenes, tal parece que no hay confianza en las nuevas generaciones o quizá el talento de estos no alcanza para la alta competencia. De los que sí levantan la mano por la juventud, podemos citar a Gerson Torres, Bernald Alfaro, Brandon Aguilera, Orlando Galo, Kenneth Vargas, Jimmy Marín, Fernán Faerrón y algunos otros más.

Un listado corto si se quiere hacer un cambio generacional, pero es al menos un buen indicio de cara a los años venideros, sin embargo, lejos está el fútbol costarricense de pode suplir la calidad de los veteranos al menos en el corto plazo. Los DT tendrán la tarea de consolidar nuevas estrellas y darles oportunidad para reemplazar a quiens ya lo han dado todo.

El Clausura 2022 dará inicio en la segunda semana de enero próximo, momento en que veremos si la apuesta de los clubes se irá hacia la sangre nueva o si mantienen la tendencia hacia el jugador de más experiencia.