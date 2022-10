La Liga Deportiva Alajuelense sacó un gran resultado en su visita a Real España, por la semifinal de ida de la Liga Concacaf 2022. Sin brillar, apeló a su oficio para terminar imponiéndose 3-0 con un doblete de Johan Venegas (11', 59') y una joya de Celso Borges (61'), que cerró el cotejo en el estadio Francisco Morazán con broche de oro.

El tanto que puso a los Manudos con un pie en la gran final, que estarán al pendiente de lo que suceda esta noche en el Olimpia-Motagua, tuvo lugar luego de una pared entre Borges y Venegas, que comenzó a gestarse en mitad de cancha y tomó muy mal parada a la defensa de la Máquina. Según la óptica del volante de la Liga, esto fue lo que sucedió.

"Una buena jugada que comenzó ‘Pipo’ y después que hicimos Johan y yo. Se me ocurrió eso al final y por dicha salió bien (...) No tenía espacio como para cruzarla porque ya me venía el defensa desde ese lado, entonces en ese momento se me ocurrió. No dudé. Creo que fue lo más importante, porque sino no hubiera salido", comentó el mundialista con Costa Rica.

"Buba" López no tuvo nada que hacer ante la definición, que pasó por encima de su humanidad, y llevó a que le preguntasen al hijo de Alexandre Guimarães si se trata del tanto más bonito de su extensa carrera: "Muy bonito, muy bonito, sin dudas. Pero me va a gustar siempre y cuando pasemos a otra ronda, la final", aseguró.

Dardo de Héctor Vargas para Fabián Coito

Además de golazos, la noche en San Pedro Sula también dejó controversia. Héctor Vargas, timonel de los hondureños, le dedicó unas duras palabras a Fabián Coito. También, habló sobre la posibilidad de una remontada: "Cualquiera que haya visto al equipo y de la manera que jugó no creo que tenga una duda que la esperanza siempre va quedar. Tal vez oportunidades que no cerramos hoy se puedan concretar en Costa Rica", aseguró.