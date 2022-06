El entrenador Luis Fernando Suárez confesó no sentirse cómodo en la situación en la que está a pocos días de disputarse elCosta Rica y Nueva Zelanda por un boleto al Mundial de Qatar 2022. Dicho encuentro tendrá lugar el 14 de junio y se disputará en el Ahmad Bin Ali Stadium. Sobre este escenario, Suárez admitió sentir miedo y estrés ante todo lo que se encuentra viviendo él con Costa Rica, emociones que lo hacen trabajar más fuerte.

De las pocas cosas que disfruta Luis Fernando Suárez como entrenador es ser una figura pública. Sabe que puede pasar en segundos de ser héroe a villano. El desafío es grande y la cabeza juega un rol fundamental en este tipo de situaciones y sin ningún problema aseguró sentir temor por jugar un partido tan importante en donde dos naciones se disputan un boleto al Mundial de Qatar 2022.

"Tengo un montón de miedo, estoy muy estresado, pienso mucho en el partido próximo, estoy en el estado habitual y eso me ‘tranquilidad. no creo que sea culpa de Nueva Zelanda y tener que ser entrenador, pero estoy bien en la parte emotiva, me siento fuerte, me siento bien respaldado por un gran grupo y eso es lo que más tranquilidad me deja”, indicó Luis Fernando Suárez para ESPN.

"Nosotros estamos peleando por una sola cosa, eso siento cuando hablo con los muchachos y eso me da tranquilidad, pero en lo demás estoy bien en todo sentido. si algo positivo siento en el caso mío es que he dejado al lado un montón de cosas que son terribles como el egoísmo y he juntado gente interesante como mi cuerpo técnico y los jugadores que quieren sacar esto adelante", finalizó Luis Fernando Suárez.