Hace días se estaba rumoreando la molestia de Michael Barrantes con los directivos del Saprissa. El experimentado futbolista tenía las intensiones de renovar su vínculo con los Morados, pero nunca llegó una propuesta para que continúe dentro del campo por parte de Ángel Catalina.

Al contrario, el mediocampista reveló que la única oferta que tuvo fue para integrar el cuerpo técnico de Iñaki Alonso. El gerente deportivo quería el retiro del jugador y ya le había conseguido un cargo para dentro del club. Esto no le gustó para nada al deportista debido a que quiere seguir en actividad.

"Son decisiones normales que toma la institución. Estoy seguro que siempre me esforcé al máximo, yo creo que di la última gota de sudor. Siempre me esforcé para buscar el resultado, tuve que pasar por muchas situaciones, siempre soporté, estuve presente en los partidos y entrenamientos, tengo que estar muy agradecido”, comenzó explicando Barrantes en Encuentro Deportivo.

Y agregó: “No se tuvo la negociación que se tuvo que haber tenido. Yo fui muy claro con la institución. Yo trato de construir mi futuro, yo tengo claro que es el retiro pronto, quiero retirarme yo, no quiero que el fútbol me retire. No quiero que se malinterprete, pero he podido cuidar el dinero para el futuro”.

Para finalizar, Barrantes habló de sus pláticas con el directivo español: "Saprissa no me tenía en planes estos próximos seis meses, ellos me ofrecieron la oportunidad de quedarme en la institución en el cuerpo técnico, pero yo se lo hice saber a don Ángel, siento que tengo la capacidad física y mental de seguir jugando”.