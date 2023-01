El atacante Álvaro Zamora se ha consolidado como una de las figuras del campeón nacional, Deportivo Saprissa, tras un espectacular inicio de Torneo de Clausura 2023 de la Liga Promérica de Costa Rica. Sin embargo, el tico podría marcharse en breve.

A pesar de que recién arranca la temporada en el balompié costarricense, Zamora tiene opciones reales para dejar el cuadro morado y cumplir su sueño de convertirse en legionario, ya que más allá del interés de diversos clubes, hay una oferta concreta desde Europa.

Precisamente, Zamora tiene una oferta formal de préstamo con obligación de compra a Saprissa del Aris FC de la Superliga de Grecia, según reveló el periodista Kevin Jiménez. Eso sí, el mercado de transferencias está por cerrar por lo que la decisión debe tomarse pronto.

Hace pocos días Zamora había manifestado: "Siento que estoy en un muy buen momento, he madurado muchísimo en mi juego. Quiero salir, tengo ganas de dar ese paso, me siento preparado, pero si no se da ahora no pasa nada, si tengo que seguir en Saprissa lo haré con alegría e ilusión".

A sus 20 años de edad, Zamora ya disputó una Copa del Mundo con la Selección Nacional de Costa Rica (Qatar 2022), además de que fue protagonista en la conquista del título de Apertura 2022. Por otra parte, en caso de no tomar la oferta, el futbolista tiene contrato con Saprissa hasta junio del 2026.