Una buena noticia llegó para la Selección de Costa Rica y los aficionados ticos en general, el arquero y máxima estrella del conjunto tico, Keylor Navas, llegó hace algunos miniutos a Kuwait y por fin se pudo integrar al resto del plantel costarricense.

Con el arribo del 3 veces ganador de Champions League, es la primera vez que el grupo de los 26 convocados está completo desde que se dio a conocel la lista oficial.

Por primera vez el grupo completo

Primeramente fueron algunos legionarios los ausentes, tal fue el caso de Francisco Calvo y Jewisson Bennette, quienes se sumaron al equipo hasta el fin de semana recién concluido y ya entrenan con normalidad con el resto de sus compañeros.

La llegada de Keylor a suelo kuwaití estaba prevista para este lunes, sin embargo, un inconveniente con el tiquete aereo y la aerolínea provocó que el arquero retrasara su vuelo y fue hasta este día que pudo completar el viaje.

A su llegada, decenas de personas lo esperaban en la terminal aérea, y entre aficionados y prensa, dio algunas declaraciones escuetas pero consistentes de lo que espera y quiere para este Mundial.

"La verdad estar en un mundial es una bendición, disfrutar de cada momento, cada entrenamiento, vamos a vivirlo al máximo, la motivación va al máximo, queremos ganar cada partido, todos tenemos el mismo pensamiento y por eso la importancia del trabajo en grupo" destacó Navas.

También se refirió a su situación co el PSG, que lo tiene relegado a la banca sin jugar un solo minuto con su club.

"No jugar es triste, pero cuando uno entrena bien, llega a un grupo donde se confía en mí, es motivante, al final uno no puede esconder que me hubiera gustado llegar jugando, pero eso no es limitación para hacer un buen mundial" agregó "el halcón".

Costa Rica tendrá este jueves por la noche su último partido de fogueo ante Irak, antes de partir hacia Doha, Catar, donde se instalará definitivamente para su participación en la gran cita mundial.