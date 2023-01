El PSG no inicié bien el 2023 registrando una derrota en Liga (3-1) ante el Lens con Keylor Navas en el banco de los suplentes, algo que se volvió una constante el año anterior. Escenario que nunca es positivo y que volvió a abrir los rumores sobre una posible salida del arquero costarricense. Con la salida de Guillermo Ochoa hacia Europa, en el América de México se habría una posibilidad dependiendo de las decisiones de la directiva del club y la respuesta fue más que contundente.

A pesar de esta situación negativa para Keylor Navas, sigue siendo uno de los mejores arqueros del planeta y así también lo demuestra su palmarés. Mantenerse tantos años en Europa no es algo sencillo y aunque seguramente ha tenido ofertas para jugar afuera de este continente, el costarricense se han mantenido firme para competir en el fútbol más disputado del mundo. Desde Bolavip MX y Águilas Monumental, se pudo conocer la situación del tico con el club americanista.

¿Qué dijo el América sobre Keylor Navas?

La respuesta, por ahora es un "no". Desafortunadamente para los fans azulcremas que estaban ilusionados con la posible llegada de un arquero como Keylor Navas, la directiva del América al menos en el corto plazo no lo tendría en cuenta. Lo que no descarta es que en un futuro pueda ser considerado como un posible refuerzo.

Es un hecho que el mundialista con Costa Rica en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 se marchará de PSG ante la preferencia por Gianluigi Donnarumma, pero su destino no estará en el Nido. De hecho, en las Águilas primero se consideraría al argentino Agustín Marchesín, si es que se libera alguna plaza de extranjero.