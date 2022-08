El defensor central costarricense Julio Cascante se ha consolidado de gran manera en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, a tan punto que se ha convertido en el mejor legionario de Costa Rica en la actual temporada 2022.

Cascante, quien ya superó los 100 juegos en MLS, atraviesa su quinto pero mejor año en el balompié norteamericano. Sus números así lo reflejan: siendo zaguero ha conseguido tres anotaciones y tres asistencias hasta este momento de la campaña.

Pese a que hay ticos en buen nivel como Randall Leal (Nashville SC), Ariel Lassiter (Inter Miami) entre otros, Cascante es bastión indiscutible en un Austin FC que se encamina como favorito hacia la obtención del título junto a LAFC; eso sí, aún tienen juegos por delante antes de playoffs.

Sin embargo, el futbolista no oculta que sueña con ser convocado a la Selección Nacional, a pesar de que nunca ha sido tomado en cuenta por Luis Fernando Suárez. "Me ha faltado en mi carrera, en momentos pasados no estuve en el nivel, pero ahora he hecho todo lo posible para estar ahí, sé que hay muy buenos jugadores y siempre será difícil para el profe tomar decisión. Obviamente si la fe está en 1%, ahí sigue la esperanza”, declaró a La Nación.

Pese a que La Sele tiene centrales consolidados como Óscar Duarte, Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas y Kendall Waston, este jugador del conjunto tejano registra un sobresaliente rendimiento que podría abrirle las puertas de su anhelada oportunidad.