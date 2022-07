El atacante costarricense no fue tomado en cuenta para esta edición del Juego de Estrellas a pesar de su gran rendimiento esta temporada con el Club León.

Joel Campbell quedó afuera del Juego de las Estrellas 2022 entre Liga MX vs MLS

Joel Campbell no fue tomado en cuenta para el Juego de las Estrellas 2022 entre Liga MX vs MLS, como representante de la liga mexicana con el Club León, el tico quedó afuera del equipo. A pesar de tener un buen desempeño en lo que va de temporada, esto no fue suficiente para que el costarricense formara parte de una nueva edición de este evento. Recordemos que serán los 25 mejores jugadores para representar a México frente a Estados Unidos.

A pesar de que Joel Campbell viene de ser una de las piezas más importantes para la Selección de Costa Rica tras conseguir el boleto al Mundial de Qatar 2022, en donde además fue Joel quien convirtió el gol de la victoria ante Nueva Zelanda en el repechaje, luego de no ser tomado en cuenta en los Rayados de Monterrey, el tico ha querido revancha y está aprovechando sus oportunidades en el León. Pero esto no ha sido suficiente para estar en esta edición del Juego de Estrellas 2022.

Los convocados de la Liga MX para el Juego de Estrellas 2022

Porteros: Camilo Vargas, Atlas, Ganador Balón de Oro Oscar Ustari, Pachuca, Nominado a mejor portero

Defensas: Kevin Álvarez, Pachuca, Ganador Balón de Oro Diego Barbosa, Atlas, Nominado a mejor lateral; Luis Reyes, Atlas, Brayan Angulo, Toluca; Hugo Nervo, Atlas, Ganador Balón de Oro; Lisandro López, Tijuana; Matheus Doria, Santos; Jesús Ángulo, Tigres,

Mediocampistas: Aldo Rocha, Atlas; Luis Chávez, Pachuca; Erik Lira, Cruz Azul; Fernando Beltrán, Guadalajara; Julián Quiñones, Atlas; Ángel Mena, León; Avilés Hurtado, Pachuca; Alexis Vega, Guadalajara; Álvaro Fidalgo, América.

Delanteros: Julio Furch, Atlas; Juan Dinenno, Pumas; Germán Berterame, Monterrey; Uriel Antuna, Cruz Azul.

¿Cuándo es el Juego de las Estrellas?

La segunda edición del Juego de las Estrellas (All Star Game) entre la MLS y la Liga MX se jugará el 10 de agosto en el estadio Allianz Field de la ciudad de Minnesota. La plantilla azteca está conformada por 25 elementos, de los cuales hay 12 de los 14 nominados y ganadores del Balón de Oro de la Temporada pasada. Los otros 13 jugadores fueron elegidos por el Director Técnico de la Temporada, Diego Cocca del Club Atlas.