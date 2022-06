El delantero costarricense no desespera ante la derrota toca y pide mantener la confianza; aunque reconoce que deben ser autocríticos para mejorar.

El juego entre Costa Rica y Panamá de este jueves no resultó como lo esperaba la delegación tica, el accionar en el terreno de juego así como el resultado propinaron un trago amargo que de alguna manera, enciende las alarmas en el combinado tricoor de cara al juego de repechaje del próximo 14 de junio ante Nueva Zelanda.

No obstante y lejos de hacer drama por el resultado, Joel Campbell, delantero de la selección tica, hace un llamado a la calma, a la mesura y acepta que aunque nunca desean perder, el resultado ante Panamá no debe preocupar ni desviar los objetivos de "La Sele".

Ser humildes

"No hay que preocuparse, al final no se dio el resultado que queríamos... Hay que seguir trabajando, no hay que perder el norte..." señaló el exatacante de Rayados de Monterrey.

Campbell ingresó de cambio cuando se jugaba el minuto 73 y el partido iba 1 por 0, sin embargo, un par de minutos después cayó la segunda anotación canalera para sentenciar el encuentro.

Para todos los medios deportivos del país, no es tan importante la derrota como el posible golpe mental que pudiera tener en el ánimo de los jugadores costarricenses, sobretodo con un partido tan importante en el horizonte.

"Obviamente que no nos gusta perder (...) tenemos que ser fuertes mentalmente para reponernos el domingo (ante Martinica) e irnos con todo hacia Qatar... No hay que alarmarnos, ser humildes y nos toca ver lo que hicimos mal" respondió el dos veces mundialista en entrevista para Tigo Sports.

Costa Rica se enfrentará a Martinica este domingo en el Estadio Nacional, en lo que será el segundo juego de Liga de Naciones. El lunes siguiente, tomarán un vuelo de aproximadamente 22 horas hasta Qatar, donde se jugará el decisivo partido ante Nueva Zelanda.