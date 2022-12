La Selección de Costa Rica volvió hoy al país luego de quedar fuera de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Joel Campbell habló con los medios de comunicación y analizó la participación del equipo, pero también se cruzó de palabras con un periodista tras cuestionar el rendimiento de los ticos y en especial la goleada de 7-0 recibida ante España.

“Esas son las cosas que da el fútbol que no hay nada escrito, no se dio el resultado que queríamos, somos autocríticos y jugamos mal, pero tampoco fue un mal Mundial, hasta en el último partido hubo lapsos que estábamos clasificados en el Grupo de la Muerte, entonces usted se quedó en el primer partido, pero hasta en el último estábamos luchando clasificación”, dijo.

Cuando un comunicador le consultó que si estaban en deuda respondió: “¿Entonces por qué dice que quedamos debiendo? ¿El segundo (partido) no lo ganamos? ¿Quién ganó a Japón en el grupo? Si para usted eso no es jugar bien, o sea el Atlético de Madrid llegó a una final (de Champions League) jugando así. no estoy satisfecho porque queríamos clasificar, pero tampoco pueden decir que estamos en deuda”.

“Nosotros no podemos borrar, pero tampoco nos podemos quedar en el 7-0 y no ver las cosas buenas que se hicieron después. Creo que hay que ser autocríticos y ecuánimes y poner mente positiva, después del 7-0 vamos a vivir siempre del 7-0 o vamos a vivir después del 2014”, agregó.

“No, ya las cosas cambiaron, perdimos, nos dolió, pero luego cambiamos el chip y ustedes más bien tendrían que decir que no cualquier selección en un Mundial se levanta de un 7-0 y lucha en el último partido para clasificar contra Alemania”, finalizó de manera molesta el delantero.