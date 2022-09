Dos partidos le tomó a Bennette anotar su primer gol con el Sunderland y fue el 2-2 con el cual los Black Cats amargaron in extremis al Watford.

Jewisson Bennette se vistió de héroe esta mañana y debutó en las redes de Inglaterra para salvar al Sunderland AFC. El costarricense saltó al campo al minuto 73 y al 88' le respondió a su técnico, Tony Mowbray, anotando un golazo de derecha que supuso el 2-2 definitivo con el cual los Black Cats le aguaron la fiesta al Watford en la decimoprimera jornada de la Championship.

El ex Herediano comenzó una jugada por la banda izquierda que pareció diluirse cuando su centro al corazón del área fue rechazado. Pero tras una recuperación, la jugada decantó en el sector derecho del ataque del Wearside. Allí, Diallo y Roberts se combinaron, siendo este último quien sacó un envío que la defensa local no pudo despejar. Finalmente, la esférica le quedó servida a Bennette y el tico no perdonó.

Keinan Davis (34') había puesto en ventaja al Watford y, cuando Aji Alese (45') hizo el tanto de la paridad, un gol en propia puerta de Luke O'nien (62') le devolvió la ventaja. Al menos, hasta la aparición del seleccionado, quien ya se había ganado elogios de la prensa, los hinchas y hasta su director técnico en la fecha pasada, cuando debutó contra el Reading.

Bennette ingresó al minuto 82 y, si bien la victoria por 3-0 ya estaba consumada, por poco no aumenta el marcador tras una veloz corrida por el carril izquierdo que acabó en un remate al primer palo, el cual despejó el portero rival. "Este jovencito llegó desde Costa Rica hace semanas, a duras penas habla una palabra en inglés. Sin embargo, lo he visto en los entrenos. Es tan rápido y directo, y estuvo cerca de marcar esta noche", destacó su DT.