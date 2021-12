El primer partido de la final de la segunda fase se jugó con todo este jueves, emociones no faltaron y fueron los locales quienes sacaron ventaja en estos primeros 90 minutos, poniendo los cartones 2 goles por 1, pero aun falta el partido de vuelta en cada de manudos.

Saprissa salió victorioso sí, pero para los que vimos el partido sabemos que ese resultado deja una sensación agridulce en el paladar morado. ¿Las razones? El dominio de Saprissa fue avasallador, de principio a fin, por cuanto la ventaja de un solo gol se hace escasa y si se quiere, hasta injusta.

Iñaki lo reconoce

El propio timonel del cuadro morado lo señaló luego del encuentro en la conferencia de prensa, al respecto dijo: "Yo creo que hemos perdonado a La Liga, clarísimamente..." y es que el ibérico lo sabe mejor que nadie, su equipo tuvo para golear a los manudos incluso con marcadores de escándalo, sin embargo, por ansias o incapacidad, los morados no pudieron ampliar la diferencia, aunque también señaló que tiene cómo ir a cerrar el boleto de visita.

Al cerrar la primer mitad, los equipos se fueron al descanso con un empate, aunque los locales fueron quienes cargaron con el poder ofensivo y las jugadas de peligro. Al iniciar la segunda mitad y tras la inexplicable expulsión de Bernald Alfaro todo cambió. Saprissa estaba jugando solo en el terreno de juego, el portero morado era un expectador más y los ataques en el área rojinegra se volvieron una lluvia.

En la formación del campeón no había dudas, todo se volvió ofensivo, al terreno de juego ingresaron Mariano Torres, Josimar Pemberton y Michael Barrantes para intentar machacar a un débil y temeroso león que no supo reponerse de la expulsión de Alfaro. Pero el vendaval en cancha no se materializó en las redes, una circunstancia que dejó vivo a su rival de cara al partido de vuelta en su patio y otra vez, con 11 jugadores.

Ciertamente el "negocio" le salió barato al conjunto manudo, lo de este jueves era para que el campéon liquidara la serie en el primer encuentro, no lo hizo y perdonó como bien lo señala su estratega, ahora deberá compensar su ineficacia con un gran juego en el Morera Soto pero aún así con la ventaja a su favor.