Guanacasteca vs. Saprissa: sigue EN VIVO y EN DIRECTO el partido de hoy por la jornada 22 del Apertura 2021 de la Primera División de Costa Rica

Guanacasteca y Saprissa llegan a la fecha 22 del Torneo Apertura 2021 de la Liga Promérica de Costa Rica 2021 con mucho en juego. La S está tercera, con 34 puntos, pero debe ganar para defender su posición ante un posible triunfo de Santos (33). Los pamperos, en cambio, están luchando por no acabar últimos. Tienen 21 unidades y deben ganar o esperar a que Jicaral (20) no lo haga para salvarse.

Guanacasteca vs. Saprissa: cuándo, dónde y por qué canal ver el partido

El compromiso tendrá lugar hoy, domingo 28 de noviembre, a las 3:00 PM del país tico, en el Estadio Chorotega. Y será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por FUTV .

Guanacasteca vs. Saprissa: cómo llegan los locales

"No recibimos órdenes de Kurt (Mansik) o de Yosimar o del presidente del club. Hay una directriz de la junta directiva la cual es promocionar jugadores jóvenes”, aseguró Luis Fallas, negando así que le imponen juveniles en su once. Los pamperos están un punto por encima del colista, Jicaral, ante quienes empataron 2-2 en la fecha pasada, y deberán ganar para estar tranquilos. O, en su defecto, empatar y que los jicaraleños no sumen de a tres.

Guanacasteca vs. Saprissa: cómo llegan los visitantes

Desde la llegada del Iñaki Alonso, los morados han mostrado una mejoría de rendimiento al golear 5-1 a Sporting San José y 3-0 a San Carlos, el martes. “La magia son los jugadores, ellos han creído y son inteligentes", declaró Alonso, agregando que "la mezcla entre veteranía y juventud nos está ayudando a salir fortalecidos". La S ya estró en semis, lo que resta saber es en qué posición. Si no ganan, esta depenederá de si pasan Santos o Cartaginés.

Guanacasteca vs. Saprissa: último partido entre ambos

El último enfrentamiento entre ambas escuadras se produjo el 16 de septiembre, en la fecha 11 del actual Torneo Apertura. En dicho cotejo, Saprissa y Guanacasteca igualaron 1-1 con dianas de Orlando Sinclair (73') para los morados y Anthony Contreras (88') para los pamperos.