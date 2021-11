La derrota de Costa Rica contra Canadá volvió a dejar a la Sele muy lejos de los puestos de clasificación derecha y con poco margen de error. Los dirigidos por Luis Fernando Suárez deberán ganar casi la totalidad de los partidos que quedan del octogonal de las Eliminatorias Concacaf para soñar con lograr el pasaje a Qatar 2022.

Sobre esta situación se refirió Francisco Calvo y no oculto que sabe que la mayoría piensa que ellos ya están eliminados. El defensor no solo buscó aumentar la esperanza en los fanáticos, sino que aseguró también que darán todo para revertir esto y poder estar en la próxima cita mundialista.

"Tenemos que ir a agarrar puntos de visita y no podemos dejar un solo punto en casa, quizá todo mundo nos da por muertos, a mi gusto la eliminatoria sigue viva, tenemos muchos partidos y muchos son en casa. Confío en que vamos a sacar puntos de visita y vamos a luchar hasta el final por el sueño de todo un país”, declaró en Teletica Deportes.

Agregó sobre que todavía no tiraron la toalla y que buscarán revertir esto en las fechas que viene: “Sé que es un momento difícil para nosotros y para el país pero no vamos a dejar de luchar, no vamos a bajar los brazos hasta el final. La eliminatoria se va a definir hasta el final, se los garantizo”.

Después de enfrentar a Honduras este martes, Costa Rica volverá a jugar a finales de enero contra Panamá y México con la obligación de sacar al menos 4 puntos, siempre y cuando venzan a los catrachos. En caso de no ganarle a la Bicolor, solo les servirá obtener los seis puntos en lapróxima doble fecha.