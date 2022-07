Uno de los fichajes más importantes que hizo el Saprissa en este mercado de pases fue la llegada de Fidel Escobar. El mediocampista panameño venía de jugar en el Cultural Leonesa de España hasta que recibió la propuesta de los Morados y prefirió regresar al fútbol centroamericano.

Pero su llegada no se dio de casualidad, el centrocampista reveló que Kendall Waston fue quien intentó convencerlo para que venga a Costa Rica. Tuvieron una charla cuando se enfrentaron sus selecciones y, luego, le terminó llegando la propuesta por parte del director deportivo, Ángel Catalina.

“La verdad eso yo lo había hablado en un partido en Costa Rica con Kendall Waston, hablamos y él me dijo que cuál era mi situación y yo le dije ‘me queda un año en Alcorcón’ y nada ahí hablamos, ya después cuando íbamos para Martinica me llama el director deportivo Catalina y me dice de la posibilidad de ir al Saprissa y yo sin pensarlo le dije que sí, era nada más de acordar entre Saprissa y Alcorcón y al final llegaron al acuerdo”, declaró Escobar en El Marcador.

Y agregó: “Siempre he tenido una buena relación con Kendall Waston, a mí siempre me ha gustado como Kendall va a arriba y a él le gusta mi forma de juego, ahora acá nos ehamos una risa y eso fue parte de eso, él me dijo ‘¿Quiere venir a Saprissa?’ y yo le dije que sí, se dieron los trámites y yo sin pensarlo dije que sí”.

Para finalizar, Escobar concluyó: “Hace tiempo quería esto, un club grande como es el Saprissa, hace dos años atrás no se dio la oportunidad, ahora estamos aquí y me estoy preparando al máximo y este año van a ver a un Fidel diferente. Esta es la oportunidad de enmarcar mi nombre y quedarme en un club grande como este”.