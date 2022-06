Luego de que la Selección de Perú quedara eliminada en el repechaje rumbo al Mundial de Qatar 2022 gracias a la gran intervención del guardameta australiano Andrew Redmayne para darle el boleto a su selección a la Copa del Mundo, la FIFA tomó una determinación en su reglamento a partir del 01 de julio de 2022, en donde todos los arqueros profesionales deberán cumplir. En esta lista se ve "perjudicado" Keylor Navas quien a partir de dicha fecha, deberá también estar alineado con esta nueva implementación.

Recordemos que en la tanda de penales del repechaje entre Australia y Perú, el guardameta australiano Andrew Redmayne tuvo una destacada y particular actuación. Siendo figura de su selección, lo que llamó la atención fue su accionar a la hora de esperar la ejecución del contrario. Y es que el arquero comenzaba a bailar y a hacer movimientos en frente de la arquería para jugar con la mente del pateador y así lograr distraerlos. Y al final, al menos antes los peruanos funcionó y valió un boleto a Qatar 2022.

FIFA impone una nueva regla para los arqueros

Pero este escenario al parecer no le ha gustado mucho a la FIFA y es que con la nueva norma que entregará en vigencia a partir del 01 de julio de 2022, los arqueros deberán tener los dos pies sobre la línea a la hora de una ejecución desde el punto del penal. Esto es tanto para los partidos o para la tandas definitorias y ya no podrá adelantarse como antes podía tener un pie sobre la línea.

Se aclara también que no será sancionado el arquero que tenga un pie por detrás de la línea de meta en el momento de la ejecución de los penales. Hasta el 30 de junio, los arqueros podían mantener solamente un pie apoyado sobre la línea del arco y otro adelantado. Eso ya forma parte del pasado. El arquero ahora no puede adelantarse y ya no correrá más la interpretación que permitía mantener, al menos, sólo un pie sobre la línea.