El Mundial de Qatar será bastante particular por muchos motivos. Sin embargo, eso no significa que no será una fiesta total en donde todavía no se han definido los últimos boletos para asistir a esta Copa del Mundo. Uno de ellos se encuentra en el repechaje que disputarán Costa Rica y Nueva Zelanda el 14 de junio. Hay una particularidad en todo Qatar y es el tema de la venta de alcohol, y es que en está totalmente prohibido la venta y el consumo de este en la vía pública, pero sí se podrá hacerlo dentro de los estadios.

Aunque es cierto que en el panorama exista una evidente algarabía por parte de los aficionados en cualquier triunfo de su selección y este seguro empuje a que los hinchas salgan a las calles a festejar, no podrán comportarse ni causar gran alboroto pues la nación tiene normas bastantes peculiares. Así que en las calles de Qatar celebración con alcohol, es una combinación totalmente prohibida.

Una cerveza en Qatar

Para las pantallas de ESPN, el periodista León Lencada dejó muy claros los números de cuánto es el valor de una cerveza en Qatar. Y esta cuenta con un valor de quince dólares ($15) en dicho país, así que para los que le guste consumir bastante cerveza, ese será el precio que deberán pagar por cada una de ellas. Resaltando que solo estará permitido el consumo de alcohol en los lugares permitidos por el gobierno.

Otro factor para el encuentro entre Costa Rica y Nueva Zelanda serán las altas temperaturas. Sí, el calor infernal que está haciendo en Doha, la capital de Qatar, es algo que podría preocupar a las selecciones. De hecho, para este encuentro del 14 de junio entre Costa Rica y Nueva Zelanda, se esperan temperaturas entre 29°C a 44°C. Si bien en tierras ticas hay lugares en donde se ha llegado tener 40 grados, no es lo mismo que disputar un partido de fútbol en esas condiciones.