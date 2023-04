El futbolista que aseguró no pedir más su llamado a la Selección de Costa Rica

El técnico de la Selección de Costa Rica, Luis Fernando Suárez, hace algunos días respondió a cuestionamientos en donde le criticaron que en su momento habló maravillas del futbolista David Guzmán, considerándolo un jugador imprescindible, pese a que luego no lo volvió a convocar más.

Después del Clásico Nacional frente a Liga Deportiva Alajuelense en donde anotó, al volante del Deportivo Saprissa le preguntaron por lo más reciente que manifestó Suárez. Sin embargo, Guzmán fue sumamente contundente con su postura al respecto de La Sele.

"Yo a la Selección la verdad que hace tiempo no la vengo pidiendo, las decisiones las toman otras personas y si las toman es por algo. Siempre estoy anuente, nunca le he dicho no a la Selección, siempre quiero participar, por muchos años participé, fui a muchos torneos importantes", declaró.

Guzmán agregó: "Estaré anuente, yo no la voy a pedir más, ni voy a tocar más este tema, ya le tocará a otras personas analizar y ver, eso sí, que lo hagan con análisis de hombre por hombre, posición por posición, los números hablan en la cancha".

Guzmán se perdió prácticamente toda la eliminatoria pasada, el Mundial de Qatar 2022 y no ha sido convocado en estos últimos juegos de Liga de Naciones. Eso sí, todavía podría estar en planes para los amistosos de junio y la Copa Oro 2023.