Aunque no parezca, es bastante común que haya jugadores centroamericanos con más de una nacionalidad y que pueden representar a la selección de la región que prefieran. Este es el caso de Juan Luis Pérez, un defensor de 22 años que juega en el AD San Carlos nació en Costa Rica y su padre es de Nicaragua.

La carrera del zaguero central es atípica debido a que no se formó en las inferiores de ningún club, sino que se fue a probar a los Toros del Norte con 18 años y quedó para integrar el equipo Sub 20. Tras estar ahí durante un año, Luis Marín decidió subirlo y ahora es una de las grandes joyas de la liga tica.

Su talento deslumbró tanto que Nicaragua quiso ganarle a Costa Rica y convocó a Juan Luis para que debute con las selecciones Sub 20 y Sub 23 pinoleras. El futbolista le había dado su palabra a Juan Vita, quien era entrenador de ese momento del combinado mayor, de que jugaría para ellos.

Luego apareció la Sele y todo cambió: “Fue bastante bien, estoy muy agradecido con la selección de allá (Nicaragua) porque me ayudaron en muchos aspectos que no tenía, hace poco me llamaron de nuevo, me escribió el técnico que ocupaba hablar conmigo, pero yo quiero representar a mi país”.

Luis Fernando Suárez lo quiere para estas Eliminatorias y en una entrevista con ESPN mostró su emoción: “Estoy contento con el llamado, sé que en mi posición hay dos legionarios que juegan ahí, he compartido con Francisco Calvo que es una excelente persona y es un jugadorazo, este llamado me ayuda a mí a mejorar para cumplir mis metas, quiero estar en el extranjero y en la selección, no solo en los microciclos, quiero estar en las eliminatorias”.