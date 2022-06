Desde que terminó la temporada, en el PSG de Keylor Navas han mostrado sus ganas de realizar una fuerte renovación en el club y que Kylian Mbappé sea quien encabece este nuevo proyecto. Leonardo fue apartado del cargo de director deportivo, jugadores como Ángel Di María se marcharon y más nombres podría acompañarlo.

Según informaron varios medios europeos, la directiva del conjunto parisino le comunicó a Neymar Jr que no van a contar más con él para lo que resta de su contrato. No solo no será titular, sino que probablemente lo dejen afuera del banquillo de suplentes en partidos importantes.

“A Neymar no le gusta entrenarse; ha jugado con tres o cuatro kilos de más durante años, pero en la competición ha sido el atacante más honrado del equipo, el que más ha corrido para ofrecerse y para defender”, afirmó la fuente que le reveló al diario El País que el brasileño no seguirá en el PSG.

Más allá de las intensiones de los dueños del combinado parisino, no hay ofertas de equipos que quieran pagar la cantidad de dinero que vale su ficha. Por eso, la opción más viable sería darle salida mediante a un préstamo y poder evitar seguir pagándole su millonario salario. Algo similar que hizo el Barcelona con Coutinho o Real Madrid con James Rodríguez.

Todavía no se sabe cuál fue la reacción de Neymar al ser informado de esto. Hace unos meses atrás, el delantero sudamericano declaró que pretendía quedarse hasta que terminara el contrato y se veía jugando con Lionel Messi durante una temporada más. Veremos si cambio de deseo o si intentará mantenerse allí.