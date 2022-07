Tras anunciarse que no quiere continuar en el Manchester United, el agente de Cristiano Ronaldo lo habría ofrecido al PSG para que llegue en este mercado.

Es una incertidumbre el futuro de Cristiano Ronaldo. El astro portugués no quiere continuar en Manchester United, debido a que no jugarán la Champions League, y no está yendo a entrenar con el resto de sus compañeros. Su agente, Jorge Mendes, le quiere conseguir club y lo habría ofrecido al PSG de Keylor Navas.

El agente luso se reunió con Nasser al Khelaifi, dueño del conjunto parisino, y Luis Campos, nuevo asesor deportivo de la institución, para ofrecerles fichar al ex Real Madrid. Pese a que esto podría significar tener a CR7 y Lionel Messi en el mismo equipo, los directivos rechazaron la propuesta.

Según informaron desde ESPN FC, desde el PSG respondieron que por motivos económicos y deportivos. Quieren mantener el nuevo proyecto con Kylian Mbappé como máxima figura y prefieren traer diferentes joyas como Vitinha (22) o Renato Sanches (24). Además, se suma la cuestión financiera y el problema de pagar un salario tan alto como el del portugués.

Los parisinos no serían los únicos en rechazar la posibilidad de fichar a Cristiano. Tanto Bayern Munich como el Chelsea contestaron negativamente al acercamiento de Jorge Mendes por el delantero ex Juventus. Cada vez se le cierran más puertas a un futbolista que sueña con competir seriamente en la Champions.

Si todo sigue así, Ronaldo podría rever su decisión y quedarse en el United. El nuevo entrenador, Ten Hag, lo espera con los brazos abiertos: "Estamos planeando para Cristiano Ronaldo para la temporada y eso es todo. Tengo muchas ganas de trabajar con él. He leído [que quiere irse], pero lo que digo es que Cristiano no está en venta, está en nuestros planes y queremos el éxito juntos".