Keylor Navas todavía no define su futuro en PSG y debido a algunos contratiempos de último momento, no son buenas noticias para el arquero de la Selección de Costa Rica.

Keylor Navas no logra resolver su futuro en el PSG y el tiempo pasa a ser un gran enemigo del arquero costarricense. Recordemos que el entrenador del conjunto parisino, Christophe Galtier, fue muy claro con el guardameta costarricense dejándole saber que el titular para esta temporada sería Gianluigi Donnarumma. Algo que cambió totalmente la agenda para el centroamericano.

Recordemos que la FIFA estableció a principios de este año, que el mercado de fichajes de verano en Europa, finalizará el 01 de septiembre en esta temporada 2022/2023 a las 23:59 horas del 31 de agosto de 2022. Hasta esa fecha tendrá tiempo Keylor Navas para definir su futuro y por ahora tiene dos opciones: ir al Napoli o definitivamente quedarse en PSG.

¿Se queda en PSG?

En las últimas horas, según información de Gianluca Di Marzio, Napoli no podría fichar ahora a Keylor Navas debido a que no se llegó a un acuerdo por el bonus entre PSG y Navas, lo que traer como consecuencia que no se desbloquee su fichaje por el equipo italiano en este mercado. En caso de terminar así, irían por el guardameta costarricense en enero.

Claro que esto significaría una mala noticia para la Selección de Costa Rica ya que llegaría sin ritmo de juego para el Mundial de Qatar 2022. Recordemos que Navas es el jugador referente de esta selección, dirigida por Luis Fernando Suárez y que Keylor llegue probablemente a última Copa del Mundo como suplente del PSG, no es nada positivo para los costarricenses que están ubicados en un grupo muy complicado junto a España, Alemania y Japón.