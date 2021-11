En las dos temporadas en las que estuvo en el Derby County, Paulo Wanchope tuvo un nivel altísimo y fue una de las grandes figuras. El delantero nacido en Costa Rica convirtió 23 goles en 72 partidos y fue vendido, luego, al West Ham United. Una excelente carrera desarrolló el tico en la Premier League.

Fue tan bueno su papel en los Carneros que realizaron una cerveza en su honor. Con la intensión de poder evitar la quiebra, lanzaron la bebida con la imagen del costarricense y el nombre ''Paulo One Hope''. Ante la venta de cada unidad se destinará una parte al club para que puedan abonar todas sus deudas.

La foto de Wanchope se eligió luego de una votación en la que había más de 350 opciones distintas para elegir. Gracias al magnífico rendimiento que tuvo y el divertido juego de palabras que hacían con su nombre, terminaron los aficionados inclinándose por el delantero surgido de Herediano.

“No podíamos creer cuántas sugerencias recibimos. Nos encanta el nombre de Paulo One Hop y esperamos recaudar tanto dinero como podamos para el club. Realmente esperamos que los pubs locales y otros establecimientos distribuyan el producto y aporten un granito de arena. Esperamos que los seguidores disfruten de una buena cerveza”, declaró Paul Harris, gerente de la Derby Brewing Company.

Wanchope habló de este decisión y se mostró agradecido: “Esto no lo sabía, usted me lo acaba de mencionar. Es bonito porque es parte de las muestras de cariño que siempre me han mostrado la ciudad y el equipo. Es curioso cómo aflora la creatividad de la gente en momentos que el equipo pasa por apuros, no solo deportivos, sino también financieros. Espero que todos salgan a colaborar”.