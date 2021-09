¿Cuándo debutará Celso Borges en Alajuelense?

El gran fichaje de este mercado de pases es el regreso de Celso Borges al fútbol de Costa Rica. Tras su salida del Deportivo La Coruña por los graves problemas económicos que afronta el club español, el mediocampista se convirtió en nuevo jugador de Alajuelense y hoy se realiza la presentación oficial.

“Bueno, liguistas, ya estoy acá muy ilusionado, muy emocionado de comenzar esta nueva etapa. Vamos a darle con todo, ¡pura vida!", fueron las primeras palabras del ex-Göztepe de Turquía. Arribó este fin de semana a tierras ticas y se sumará en estos días al entrenamiento con el resto de la plantilla.

La gran duda es cuando veremos por primera vez a Celso Borges con la camiseta de Alajuelense en un partido oficial. Su debut se está haciendo desear, pese a que fue anunciado conjunto a Gabriel Torres. El panameño no solo ya jugó su primer encuentro con el club Manudo, sino que también anotó en la victoria.

¿Cuándo debutará Borges en Alajuelense?

Celso Borges se une hoy a los entrenamientos. (Getty Images)

Esta semana se unirá a las prácticas con sus nuevos compañeros. No estará en el equipo que enfrente a Deportivo Guastatoya este martes por la Liga Concacaf. No solo porque le faltan entrenamientos, sino porque no fue inscripto para disputarla y recién se podrá agregar en semifinales.

El duelo en el que podríamos ver a Celso Borges sería ante Cartagínes este sábado 2 de octubre. Será en condición de visitante y por la fecha 14 del Apertura 2021. El mediocampista hizo pretemporada con Depotivo La Coruña y hasta jugó algunos partidos esta temporada por lo que no llega con tanta falta de ritmo. Ya estaría a disposición de Marín para el fin de semana.