Los representantes de los 12 clubes que integran la Primera División de Costa Rica tomaron la decisión de suspender los 3 partidos que estaban pactados para jugarse este martes, ante la gran cantidad de contagios dentro de los equipos que disputaban partidos.

Dentro de las determinaciones que se acordaron fue jugar los partidos de forma regular si los equipos tenían menos de 7 jugadores contagiados, circunstancia que obligó a la suspensión de los partidos de este martes, a saber: Guanacasteca vs Saprissa, Sporting vs Alajuelense y Herediano vs Jicaral.

Reprogramación

Estos juegos se reprogramaron de la siguiente manera:

- Guanacasteca vs Saprissa: Se jugadrá el 16 de frebrero.

- Sporting vs Alajuelense: Se jugará el 16 de febrero.

- Herediano vs Jicaral: Se jugará el 23 de febrero.

Para los restantes 3 juegos de la jornada uno de la Liga Promérica aún no se ha tomado una determinación oficial, pues se valoran las pruebas hechas este lunes y de ellas depende la decisión final. Pero de no encontrarse problemas, se mantendría la fecha.

Guanacasteca es el caso más grave de los equipos involucrados en estas fechas suspendidas, los pamperos reportan un total de 18 jugadores contagiados. El cuadro de Jicaral les sigue en número de contagios con 15.

Adicionalmente, Alajuelense reporta 7 casos en sus filas desde inicio del año y el Deportivo Saprissa fue quien más recientemente se sumó a la lista de contagiados, dos el día de ayer. Con estas condiciones, la fecha 1 del clausura 2022 se jugará -hasta el momento- solamente con 3 fechas.

Este miércoles arrancará la jornada con el juego de San Carlos ante Santos de Guápiles a las 6 pm en el estadio Carlos Ugalde Álvarez de Ciudad Quesada. A las 8 pm rodará el balón en San Isidro del General entre Pérez Zeledón y el visitante, Municipal Grecia. Y la fecha se cierra con el juego entre Guadalupe y Cartaginés, a las 8 pm en el Colleya Fonseca.

La Unafut volverá a reunirse en las próximas horas para tener un panorama más claro sobre las fechas venideras y la situación santaria del país, de forma que les permita anticipar cambios de efchas o activar protocolos ante la presente ola de nuevos contagios.