Concacaf presente: XI de futbolistas lesionados que podrían no asistir a Qatar 2022

Esperar cada cuatro años para tener la posibilidad de representar a tu país en una Copa del Mundo es el mayor honor que puede tener un futbolistas. Ahora bien, cuando faltan 51 días para el inicio del Mundial de Qatar 2022, hay varios jugadores que podrían perderse esta gran cita por una lesión. Concacaf tiene a varios futbolistas en esta situación, así que desde Fútbol Centroamérica repasaremos un XI de posibles elementos que puedan ausentarse por lesión en Qatar.

XI de futbolistas lesionados que podrían no asistir a Qatar 2022

Juan Musso - Argentina

Musso es un arquero de 28 años de edad que está entre los considerados para Lionel Scaloni en la lista final para la Selección de Argentina. Sin embargo, la lesión que sufrió en el partido de Atalanta vs Roma podría dejarlo sin Mundial. El cancerbero tuvo que ser operado debido a la gravedad del golpe que sufrió en su rostro, según reveló la directiva del Atalanta, y el originario de San Nicolás tiene programada una recuperación de 60 días.

Ronald Araujo - Uruguay

Araujo con 23 años de edad es uno de los mejores centrales del momento. Incluso, hoy titular con el FC Barcelona. Sin embargo, el uruguayo se lesionó en el amistoso de Irán vs. Uruguay disputado en la Fecha FIFA de septiembre y después de platicar con Xavi y directivos del club culé, Ronald tomó la decisión de operarse y el tiempo de recuperación estimado es de 10 a 12 semanas. Por lo que su participación en Qatar está en riesgo.

Juan Foyth - Argentina

Otro de los jugadores que probablemente se quede sin Mundial, es el defensor argentino Juan Foyth. El actual jugador del Villareal sufrió una lesión a finales de agosto y de acuerdo con varios reportes de la prensa española, el tiempo de recuperación son cuatro semanas más de recuperación. Tomando en cuenta que además no pudo ser convocado en la última fecha FIFA con la Selección Nacional.

Diego Godín - Uruguay

Godín físicamente ha tenido muchos inconvenientes desde que llegó al fútbol argentino. El zaguero charrúa llegó el verano pasado a la escuadra de Vélez Sarsfield con el objetivo de tener minutos que le permitieran llegar con ritmo al Mundial del 2022, justa que podría ser su último Mundial. Sin embargo, el defensa se lesionó a principios de agosto y todavía no hay una fecha oficial para que el jugador regrese a los terrenos de juego.

Kalvin Phillips - Inglaterra

El mediocampista del Manchester City, Kalvin Phillips, es otro de los elementos que peligra su participación en el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, no ha podido recuperarse de molestias en uno de sus hombres y tendría que ser operado para solucionar ese problema. Se desconoce el tiempo de recuperación que tendría y si al menos estará en la lista de Garerh Southgate.

Paul Pogba - Francia

El mediocampista de 29 años de edad y jugador de la Juventus, Pogba no ha tenido minutos en la temporada 2022-23 al decidir someterse a una intervención quirúrgica en la rodilla, luego de que un tratamiento conservador no le ayudara a recuperarse. De operarse, los tiempos no le darían para llegar a Qatar 2022.

Marco Reus - Alemania

Castigado por las lesiones, el mediocampista ofensivo alemán hace unos días sufrió una torcedura en uno de sus tobillos y reveló que estaría fuera entre tres a cuatro semanas. Si bien no parecía grave al principio, el problema son los tiempos de recuperación. Ya que si no llega a estar al 100%, no estará en Qatar 2022.

Mikel Oyarzabal - España

El futbolista de la Real Sociedad de 25 años de edad, hace seis meses que se lesionó y todavía es una interrogante cuándo podría regresar a un partido oficial. Además, tomando en cuenta cómo ha sido Luis Enrique en sus llamados, es poco probable que agregue a Oyarzabal para el Mundial de Qatar 2022.

Jesús Corona - México

Como representante de Concacaf, el mexicano Jesús Corona prácticamente estaría afuera del Mundial de Qatar 2022. Tras sufrir rotura de peroné y ligamentos en tobillo, el tiempo de recuperación es de 6 meses o más. Por lo que queda totalmente descartado para la Selección de México.

Raúl Jiménez - México

Otro representante de Concacaf, es el delantero mexicano Raúl Jiménez, quien no fue parte de la última convocatoria con la Selección de México. El exjugador del América está en gran riesgo de perderse el Mundial debido a una compleja lesión y Gerardo Martino no lo tendría en cuenta para Qatar 2022.

Saleh Al-Shehri - Arabia Saudita

El atacante Al-Shehri no ha jugado un solo partido desde que se lesionó la rotura del tendón de Aquiles. Sin embargo, el entrenador de Arabia Saudita lo esperará hasta el último momento.