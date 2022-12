Este jueves continuaron las acciones en el Torneo de Copa de Costa Rica, esta vez, con el juego entre Herediano vs Alajuelense correspondiente a la ida de la serie de semifinales, con marcador final de 1 por 1 al final de los 90 minutos.

El gol para los manudos llegó a través del panameño Freddy Góndola al minuto 21 tras una gran jugada de Carlos Mora y el empate para los locales llegó por medio de Kenneth Vargas al 53 para poner el resultado definitivo.

Empate con sabor a victoria para Alajuelense

Apenas a los 8 minutos de juego, el joven alajuelense Jossimar Gómez, puso en aprietos a su equipo tras cometer una falta sobre Kenneth Vargas, que le costó la tarjeta roja y dejó diezmado a los rojinegros iniciando las acciones.

No obstante, Alajuelense supo manejar los hilos del partido durante el primer tiempo como si jugaran de once contra once, incluso se pusieron al frente en el marcador 15 minutos después de la expulsión y consiguieron balance en el terreno de juego.

Pero para la segunda mitad, los florenses salieron decididos a voltear el marcador y apenas al 53, el delantero Kenneth Vargas puso la paridad y de ahí en adelante, Herediano dominó a placer el juego, con control de balón y llegadas en profundidad; los manudos solo acataron a defenderse y el plan salió -cuando menos- efectivo para los rojinegros.

Ahora, erizos y florense se medirán en el juego de vuelta en el reducto rojinegro este domingo por la tarde donde llegan en igualdad de condiciones y definirán al rival de la serie entre Cartaginés y Saprissa contra quienes disputarán la gran final del certamen.

Las fechas para la final del Torneo de Copa srán el 14 y 21 del presente mes en formato de ida y vuelta.