Este lunes el Club Universidad Nacional, mejor conocido como Pumas de México, anunció la salida de uno de sus jugadores más regulares, el mediocampista Erik Lira, quien además es de cantera universitaria, lo que ha generado una ola de críticas en redes sociales en contra del club.

La noticia cayó como un balde agua fría para los seguidores auriazules, quienes se identifican y apoyan al ahora exjugador. Lira hizo su formación de ligas menores con los del Pedregal y ha estado vinculado por más de 10 años a la institución.

El mal de unos, la dicha de otros

Pero lo que para unos es una noticia dolorosa, para otros es -cuando menos- un alivio; es el caso del Deportivo Saprissa, quienes ven en esta baja, una cosa menos de qué preocuparse de cara al compromiso que tendrán contra el Pumas por el torneo de Concacaf.

El duelo de ida entre estos dos clubes está programado para el próximo 16 de febrero en la cueva del Monstruo, y la vuelta tendrá lugar una semana después, en el Estadio Olímpico Universitario, el 23 del mismo mes.

Lira, de apenas 21 años de edad, jugó un total 59 juegos con los auriazules y ha sido uno de los inamovibles en la formación de su ahora extécnico, el argentino Andrés Lillini, que ahora deberá encontrar el justo reemplazo para suplir al veloz volante. Erik forma parte de la Selección azteca sub 23 y ha sido convocado ya en dos ocasiones para la Selección mayor de su país donde enfrentó a Ecuador y a Chile.

El club fue muy escueto en su despedida y en sus redes sociales le dedicó algo menos que una línea, la cual reza: "Muchas gracias por toda tu entrega portando y defendiendo nuestros colores, @erik_lira"

Por su parte, el deportista sí fue más agradecido y explícito en su mensaje para con el club académico y sus fans, en sus redes sociales puso: "Más de 10 años en mi casa, PUMAS. Tres torneos, una semifinal y una final, me cuesta mucho despedirme de amigos, staff, afición, directiva y me hace un nudo en la garganta dejarlos. Gracias por las bases que me dieron por la esencia, los valores y la formación que me dejan porque la voy a llevar por siempre. Estoy infinitamente agradecido con la vida, mi familia y toda la gente que ha estado para formar parte de lo que soy, me llevo las mejores experiencias y los mejores recuerdos de este club." , el texto es acompañado de un emotivo video.

Lira ahora jugará con el Cruz Azul, con quienes recién acordó un contrato para iniciar en el Clausura 2022, de manera que ahora lo veremos pintado de azul y blanco.