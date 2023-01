Alajuelense no pudo ganar en la cancha de Guanacasteca y Andrés Carevic mostró una faceta poco conocida.

La Liga Deportiva Alajuelense tuvo su primer resultado negativo del campeonato luego de empatar sin goles en condición de visita ante Guanacasteca, resultado que fue bastante cuestionado por el entrenador Andrés Carevic, que como muy pocas veces se le ha visto se quejó y en especial en las condiciones en las que se desarrolló el compromiso.

“Lo importante es sumar, creo que es una cancha sumamente complicada y además el horario, seguramente es algo que afecta a los dos, pero ellos están más adaptados que nosotros”, fueron las palabras que dio el sudamericano tras el empate, aunque no escondió su descontento por lo que tuvo que pasar su equipo en el campo.

“Pasa también que en el campo de juego es muy difícil, la verdad, poder desarrollar buen fútbol, pero hay que adaptarse a las circunstancias, no es una excusa para nada, pero sí creo que nos costó desarrollar nuestro fútbol por el estado del terreno de juego y naturalmente porque el rival tiene su mérito en su casa y la intensidad que pone, creo que el punto estuvo ahí”, agregó.

Además, volvió a recalcar el tema de la temperatura: “Es un horario difícil para todos, porque claramente afecta a todos, a los jugadores de los dos equipos, yo lo que digo es que las condiciones del campo no eran las mejores para jugar, no para estar arriesgando el balón, sino jugar simple, seguro, y a veces no pudimos desarrollar lo que pretendíamos por ese factor, además que Guanacaste hizo una gran labor”.

Los manudos volverán a la actividad el domingo cuando reciba la visita de Sporting, en el que intentará lavarse la cara de lo sucedido ayer y así volverse a meter en la parte alta de la tabla para continuar en la lucha por el liderato.