Altas medidas de seguridad para el Clásico de Olimpia vs Motagua

Olimpia y Motagua se enfrentarán mañana a las 19:00 horas en el estadio Olímpico de San Pedro Sula, en la actividad de la quinta jornada del Torneo Clausura 2023 y en el que sin duda se espera una gran cantidad de aficionados, es por eso que se tomaron medidas de seguridad drásticas.

Las autoridades de la Liga Nacional tuvieron una reunión para tratar los temas de prevención para el duelo de los capitalinos, a esta asistieron miembros de la Policía Nacional que estarán en el escenario deportivo, así como representantes de la Municipalidad, Bomberos y Copeco.

La primera medida que se tomó fue que no se permitirá el ingreso de aficionados visitantes, en este caso serán los de Motagua que no podrán ir al estadio y la policía velará porque no existan infiltrados, tal como pasó ayer en el juego de Marathón y Real España en el que hubo incidentes entre ambas barras.

Estos fueron los puntos importantes tratados en la reunión:

- 15,000 boletos disponibles (Se venderán en las taquillas del Morazán, mañana en el Olímpico y en Sportline).

- 4:00 pm se abren los portones del estadio Olímpico.

- Cero aficionados del Motagua. No estará permitido su ingreso.

- 260 policías, cinco anillos de seguridad, agentes de inteligencia y seguimiento.

- Los anillos de seguridad vendrán desde el semáforo de la 33 calle y tendrán un cordón de seguridad alrededor de la cancha, “viendo hacia las graderías” (no viendo el partido).

- Habrá agentes en las gasolineras cercanas al inmueble para evitar que las barras se organicen en esos lugares.

- Olimpia tendrá 16 agentes de seguridad privada.

- La barra local será colocada en la cabecera sur del estadio Olímpico.

- La Municipalidad entregará a las 2:00 pm a la Policía Nacional.