El retiro de Keylor Navas (37 años) de la Selección de Costa Rica dejó un vacío difícil de llenar. Una ausencia que a La Sele le costará suplir más allá de que Patrick Sequeira, el nuevo portero designado por Gustavo Alfaro, lo viene haciendo muy bien.

Al mismo tiempo, Navas está sin equipo ya que se marchó del PSG aunque aún no sabe dónde jugará. Sin embargo, no sólo Costa Rica en particular lo extrañará sino el fútbol en general, ya que el tico será uno de los grandes ausentes de la Copa América 2024.

Además de Keylor Navas, la Copa América 2024 no tendrá a muchas estrellas

Keylor Navas es, sin dudas, una de las figuras que no estará en la Copa América 2024. Su retiro del seleccionado para darle paso a las nuevas generaciones forzó esta ausencia, que no será la única ya que varios cracks no participarán del torneo en Estados Unidos.

Al igual que el excapitán de La Sele, Neymar tampoco estará en el certamen aunque por una razón completamente diferente: el brasileño se sigue recuperando de la rotura del ligamento cruzado anterior y el menisco de la rodilla izquierda que casi no le permitió jugar en Al-Hilal Saudi FC, su club actual.

Keylor Navas ya no volverá a vestir la camiseta de La Sele. (IMAGO)

Los otros cracks que no jugarán la Copa América 2024

Cada uno con su historia particular, además de Keylor Navas y Neymar hay otras figuras latinoamericanas que no estarán en el torneo. Paulo Dybala, en Argentina, será una de ellas: el campeón del mundo en Qatar 2024 y figura de la Roma no fue convocado por Lionel Scaloni por “decisiones tácticas”, según explicó el mismo DT albiceleste.

Edinson Cavani es otro que siguió los pasos de Keylor Navas y a sus 37 años decidió retirarse de la Selección de Uruguay después de no haber sido convocados en varias ocasiones por Marcelo Bielsa, el DT del combinado charrúa, pese a su buen nivel actual en Boca Juniors.

Edinson Cavani, como Keylor Navas, se retiró de su selección.

En Chile, en tanto, tampoco estará Arturo Vidal (37 años), quien no fue convocado por Ricardo Gareca, mientras que Leon Bailey, figura del Aston Villa inglés, se bajó del seleccionado de Jamaica tras argumentar “poco profesionalismo” por parte de la federación de su país.