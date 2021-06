Gabriel Torres se pronuncia sobre rumores que cuestionaban su continuidad en Pumas

Gabriel Torres habló con la prensa luego de los trabajos que la Selección de Panamá tuvo este martes.

La Selección de Fútbol de Panamá retomó este último martes los entrenamientos de cara a sus próximos dos compromisos, contra Anguila y República Dominicana, por las últimas dos jornadas de la Primera Fase de las Eliminatorias Concacaf rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA Qatar 2022.

Luego de las prácticas, varios futbolistas atendieron a los medios presentes en el Rod Carew, entre ellos Gabriel Torres. El actual jugador de Pumas UNAM en la Liga MX fue consultado acerca de los rumores que cuestionaban su continuidad en la institución auriazul, luego de la mala campaña del equipo.

"No sé de dónde salió que yo no seguía en Pumas. Tengo contrato antes de venir acá, el entrenador me brindó toda su confianza. Estoy trabando duro para llegar de la mejor forma", manifestó al respecto. Además, expresó: "Todos sabemos que México mediáticamente es un país complicado".

En esa misma línea, añadió que "el equipo no anduvo, y en eso entro yo", aunque aseguró que "hay que estar tranquilos". "Ahora que estoy con la selección, estoy contento de estar acá, recibir otra vez la confianza del profe y de todos mis compañeros. Ojalá que todo nos salga bien", continuó.

"Estoy aquí para aportar toda mi experiencia. Trato de hacer de que nuestros compañeros se sientan más liberados, la presión mediática la tomo yo. Que me señalen a mí de que no marco goles o todo lo que quieran, pero que dentro de la cancha siempre me hago matar por mis compañeros y eso es lo que trato de comunicarles a todos", concluyó.