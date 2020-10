El calendario con todos los partidos internacionales de la jornada de hoy, 22 de octubre de 2020.

Este jueves 22 de octubre habrá una gran cantidad de encuentros en todo el mundo que valdrá la pena sintonizar. Los que más llaman nuestra atención corresponden a torneos reconocidos de carácter internacional, como la Liga Concacaf, la UEFA Champions League y la Copa Libertadores. A continuación, repasaremos la agenda de este día.

Liga Concacaf

La Liga Concacaf 2020 seguirá su rumbo este jueves 22 de octubre, luego de que FAS y Managua haya dado el puntapié inicial dos días atrás, con tres choques: Alajuelense (Costa Rica) vs. Cibao (República Dominicana) a las 16 de Centroamérica; Municipal Limeño (El Salvador) vs. Forge (Canadá) a las 18 de Centroamérica y Motagua (Honduras) vs. Comunicaciones (Guatemala) a las 20 de Centroamérica.

Copa Libertadores

La primera fase de la Copa Libertadores está alcanzando su climax, aunque la última fecha promete numerosas emociones, ya que se definen los clubes que clasifican a octavos de final, así como los mejores terceros que serán desplazados a la Copa Sudamericana. La jornada se extiende por tres días, siendo el último este jueves.

Este día se jugarán cuatro partidos, todos a la misma hora: 18:30 de Centroamérica (19:30 de Panamá). Los mismos serán Universidad Católica de Chile contra Internacional; Gremio de Brasil contra el América de Cali de Colombia; Libertad de Paraguay contra Independiente de Medellín (o DIM) de Colombia y Boca Juniors de Argentina contra Caracas de Venezuela. Todos podrán verse por Facebook Watch.

Europa League

¡Vuelve la Europa League! El segundo certamen más importante a nivel clubes de Europa comenzará (la fase de grupos claro, las preliminares se han desarrollado tiempo atrás) con todo. ¿Que es con todo? Con todo. Se disputarán, en dos turnos diferentes, los 24 encuentros de la primera fecha.

El primero es a las 10:55 de Centroamérica (11:55 de Panamá), con los duelos de Bayern Leverkusen-Niza; CSKA Sofía-CFR Cluj; Dundalk-Molde; Rijeka-Real Sociedad; Hapoel Beer Sheva-Slavia Praga; Lech Poznan-Benfica; Napoli-Alkmaar; PAOK-Omonia Nicosia; PSV-Granada; Rapid Viena-Arsenal; Standard Lieja-Rangers y Young Boys-Roma.

El otro será a las 13 de Centroamérica (14 de Panamá), con los choques de Wolfsberger-CSKA Moscú; Celtic-Milan; Dinamo Zagreb-Feyenoord; Leicester-Zorya Lugansk; Ludogorets-Royal Antwerp; Maccabi Tel Aviv-Qarabag; Sloval Liberec-KAA Gent; Sparta Praga-Lille; Braga-AEK Atenas; Hoffenheim-Estrella Roja; Tottenham-LASK y Villarreal-Sivasspor.