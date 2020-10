Partidos de hoy 21 de octubre de 2020: ver aquí calendario de partidos internacionales de jornada de hoy

El calendario con todos los partidos internacionales de la jornada de hoy, 21 de octubre de 2020.

Este miércoles 21 de octubre habrá muchos partidos alrededor del mundo que valdrá la pena ver. Los que más captan nuestra atención corresponden a certámenes reconocidos de carácter internacional, como lo son la Liga Concacaf, la UEFA Champions League y la Copa Libertadores. A continuación, repasaremos la agenda de esta mitad de semana.

Liga Concacaf

La Liga Concacaf 2020 seguirá su rumbo este miércoles 21 de octubre, luego de que FAS-Managua y Arcahaie-Verdes hayan dado el puntapié inicial ayer, con un solo choque: el que acontecerá entre Independiente de La Chorrera (Panamá) y Antigua (Guatemala). El mismo se disputará desde las 19 horas de Panamá (18 de Guatemala y Centroamérica) y podrá verse en Estados Unidos por TUDN y Fox Sports.

Copa Libertadores

La primera fase de la Copa Libertadores está llegando a su fin, aunque la última fecha promete numerosas emociones, ya que se definen los equipos que avanzan a octavos de final, así como los mejores terceros que irán a la Copa Sudamericana. La jornada se extiende por tres días, siendo el seguno este miércoles.

Para las próximas 24 horas hay dos horarios que el lector deberá tener en cuenta: el primer turno de las 16:15 (hora Centroamérica, 17:15 de Panamá) y el segundo de las 18:30 (hora Centroamérica, 19:30 de Panamá). Nacional (Uruguay)-Alianza Lima (Perú) y Racing (Argentina)-Estudiantes de Mérida (Venezuela) se desarrollarán primero.

El último turno estará compuesto por los duelos Independiente del Valle-Barcelona (ambos de Ecuador); Flamengo (Brasil)-Junior (Colombia); Bolivar (Bolivia)-Guaraní (Paraguay) y Palmeiras (Brasil)-Tigre (Argentina).

Champions League

Luego de un primer día con grandes encuentros, la Champions League 2020/21 continuará este miércoles con 8 partidos tan importantes como los ya vividos. Salzburgo de Austria y Lokomotiv de Rusia se verán las caras a las 10:55 de Centroamérica (11:55 de Panamá), misma hora a la que se encontrarán Real Madrid y Shakhtar Donetsk de Ucrania.

Los otros seis duelos se disputarán en simultáneo a las 13 de Centroamérica (14 de Panamá): Ajax de Paises Bajos vs. Liverpool de Inglaterra; Bayern Munich de Alemania vs. Atlético Madrid de España; Midtjylland de Dinamarca vs. Atalanta de Italia; Inter de Italia vs. Borussia Monchengladbach de Alemania; Manchester City de Inglaterra vs. Porto de Portugal y Olympiakos de Grecia vs. Olympique Marseille de Francia.