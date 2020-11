El calendario con todos los partidos internacionales de la jornada de hoy 24 de noviembre de 2020.

Hou, 24 de noviembre, habrá muchísimos partidos para poder sintonizar en las televisiones de todo el mundo, los cuales estarán llenos de emoción. La mayoría corresponden a la UEFA Champions League, Copa Liberadores y Copa Sudamericana, aunque también habrán duelos correspondientes a la Liga Concacaf por los octavos de final.

Liga Concacaf

Herediano y Real Estelí le darán continuidad hoy, 24 de noviembre, a los octavos de final del certamen. El conjunto tico buscará avanzar para tener a otro representando costarricense en la competencia, mientras que los nicaragüenses también querrán amargarle la fiesta en este vibrante encuentro. El duelo se llevará a cabo mañana jueves 24 de noviembre, desde las 19:00 hora de Centroamérica en el Estadio Nacional.

Copa Sudamericana

Por los octavos de final de la Copa Sudamericana, Bahía vs Unión abrirán la cartelera a las 16:15 hora de Centroamérica desde el Estadio Arena Fonta Nova. Posteriormente a las 18:30 hora de Centroamérica se verán las caras Vélez vs Deportivo Calí, desde el Estadio José Amalfitani por el partido de ida de los octavos de final.

UEFA Champions League

En el torneo del viejo continente se medirán el Krasnodar vs. Sevilla hoy, martes 24 de noviembre, desde las 11:45 horas (Horario Centroamérica y 12:45 de Panamá) en el Estadio del FC Krasnodar. Se podrá ver por Fox Sports Norte (Centroamérica) y Flow Sports (Panamá). Rennes vs. Chelsea desde las 11:45 horas (Horario Centroamérica y 12:45 de Panamá) en el Stade de la Route de Lorient. Se podrá ver por ESPN 2 Norte (Centroamérica) y Flow Sports (Panamá)

Borussia Dortmund vs. Brugge se jugará desde las 14:00 horas (Horario Centroamérica y 15:00 de Panamá) en el Estadio Signal Iduna Park. Se podrá ver por ESPN 3 Norte (Centroamérica). Dinamo Kiev vs. Barcelona desde las 14:00 horas (Horario Centroamérica y 15:00 de Panamá) en el Estadio Olímpico de Kiev. Se podrá ver por Fox Sports Norte (Centroamérica) y Flow Sports (Panamá).

Juventus vs. Ferencvaros a partir las 14:00 horas (Horario Centroamérica y 15:00 de Panamá) en el Juventus Stadium. Se podrá ver por ESPN 2 Norte (Centroamérica) y Flow Sports (Panamá). Lazio vs. Zenit desde las 14:00 horas (Horario Centroamérica y 15:00 de Panamá) en el Estadio Olímpico de Roma. Se podrá ver por Fox Sports 3 Norte (Centroamérica) y Flow Sports (Panamá).

Manchester United vs. Basaksehir: desde las 14:00 horas (Horario Centroamérica y 15:00 de Panamá) en el Estadio Old Trafford. Se podrá ver por Fox Sports 2 Norte (Centroamérica) y Flow Sports (Panamá). PSG vs. RB Leipzig: desde las 14:00 horas (Horario Centroamérica y 15:00 de Panamá) en el Estadio Parque de los Príncipes. Se podrá ver por ESPN Norte (Centroamérica) y Flow Sports (Panamá).

Copa Libertadores

Regresa también la Copa Libertadores por los partidos de ida de los Octavos de Final. Arracando la jornada con el Liga de Quito vs. Santos desde las 17:15 horas (Horario Quito y 16:15 de Centroamérica) en el Estadio de Liga Deportiva Universitaria. Se podrá ver por Bet365 (Internacional), Fox Sports 2 Sur (Ecuador) y Fox Sports 1 (Brasil).

Atlético Paranaense vs. River Plate se disputará desde las 19:15 horas (Horario Argentina y 16:15 de Centroamérica) en el Arena da baixada. Se podrá ver por Bet365 (Internacional), CONMEBOL TV (Brasil) y ESPN 2 (Argentinal).

Racing vs. Flamengo a partir de las desde las 21:30 horas (Horario Argentina y 18:30 de Centroamérica) en el Estadio Presidente Perón. Se podrá ver por Bet365 (Internacional), ESPN 2 (Argentinal) y Fox Sports 1 (Brasil)